publié le 17/05/2017 à 20:34

L'AS Monaco va-t-il devenir champion de France avant même la dernière journée de Ligue 1 ? L'ASM peut officiellement devenir champion de France ce mercredi soir et fêter le titre à domicile, 17 ans après son dernier sacre en Ligue 1, en cas de match nul ou de victoire contre Saint-Étienne lors du match en retard de la 31e journée (21h00).



Les Monégasques n'ont besoin que d'un point, pour confirmer un titre qui leur est promis depuis dimanche soir et leur succès aux dépens de Lille (4-0). Avec trois longueurs d'avance sur le PSG et une différence de buts nettement favorable, ils ne peuvent en effet plus être rattrapés au classement dans les faits. Mais l'équipe de Leonardo Jardim veut ce point final pour officialiser les choses et surtout faire tomber une pluie de confettis au Stade Louis-II, devant son public, plutôt que lors de la dernière journée à Rennes.



En prime, l'adversaire stéphanois (8e) n'a plus rien à jouer, sauf une place à grappiller au classement, ce qui ne changera pratiquement rien à sa fin de saison, surtout marquée par l'annonce de départ de l'emblématique entraîneur Christophe Galtier, après sept ans et demi à la tête des Verts.