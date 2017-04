publié le 19/04/2017 à 16:01

Cela ne l'a pas empêché de franchir l'obstacle Manchester City en 8es de finale ni de repartir de Dortmund avec une nouvelle victoire assortie de trois buts. Pour le match retour face au Borussia, mercredi 19 avril, Monaco devra encore composer avec une suspension de marque, celle du milieu brésilien Fabinho. Dans ce cas la semaine dernière en Allemagne, le néo-international français Tiémoué Bakayoko le remplacera aux côtés du Portugais Joao Moutinho.



Une seule autre absence est à déplorer dans les rangs monégasques, celle du latéral droit Djibril Sidibé, au repos après une opération de l'appendicite. Deux choix s'offrent à Leonardo Jardim pour le remplacer : le jeune Almamy Touré, comme à l'aller, ou l'expérimenté Andrea Raggi, qui avait, lui, suppléé avec satisfaction l'autre latéral, Benjamin Mendy, cette fois apte. Malgré des performances un peu moins bonnes actuellement, le premier tiendrait la corde.

Pour le reste, ce devrait être du classique avec le brillant quatuor offensif Bernardo Silva-Kyllian Mbappé-Radamel Falcao-Thomas Lemar de droite à gauche et une défense Kamil Glik-Jemerson devant le portier Danijel Subasic. Côté Dortmund, Marc Martra sera encore absent et remplacé par Matthias Ginter ou Sven Bender. Marco Reus, titularisé face à Francfort samedi 15 avril après six semaines d'arrêt, postule à une place en attaque pour épauler Pierre-Emerick Aubameyang et Ousmane Dembélé.

Monaco-Borussie Dortmund : les équipes probables

Monaco : Subasic - A. Touré (ou Raggi), Glik, Jemerson, B. Mendy - Silva, Moutinho, Bakayoko, Lemar - Mbappé, Falcao (cap.)



Dortmund : Bürki - Piszczek, Sokratis, Ginter (ou Bender), Schmelzer (cap.à) - Weigl, Sahin - Dembélé (ou Pulisic), Kagawa, Reus - Aubameyang



Arbitre : Damir Skomina (Slovénie)

Ligue des champions : résultats et programme des quarts de finale retour

Mardi 18 avril (20h45) :

Real Madrid - Bayern Munich : 4-2 (2-1 à l'aller pour le Real)

Leicester - Atlético de Madrid : 1-1 (0-1)



Mercredi 19 avril (20h45) :

Monaco - Borussia Dortmund (3-2)

FC Barcelone - Juvenbtus Turin (0-3)