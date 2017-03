publié le 10/03/2017 à 16:55

Tous les observateurs de football français ont encore l'incroyable semaine européenne en tête, mais la Ligue 1 n'attend pas. Dès ce vendredi 10 mars, deux matches sont programmés. Le choc du week-end entre Monaco et Bordeaux est prévu samedi en fin d'après-midi alors que le PSG se déplace chez le dernier de Ligue 1 en clôture de cette 29e journée de championnat.



Mais dans quel état de forme seront, justement, ces Parisiens ? L'impensable élimination contre le FC Barcelone en huitième de finale retour de la Ligue des champions ne sera certainement pas digérée au moment de se déplacer à Lorient (dimanche 21h). Pour éviter que le cauchemar ne se prolonge de quelques jours, le PSG doit s'imposer chez les Merlus, comme l'ont fait les Marseillais une semaine plus tôt (1-4). Unai Emery va-t-il faire tourner son onze de départ ?

Nice et Monaco ont l'occasion de mettre la pression sur le PSG

Marseille justement reçoit Angers ce vendredi (20h45). Les hommes de Rudi Garcia, particulièrement en réussite face aux équipes de la deuxième partie de tableau, espèrent enchaîner (enfin) deux succès consécutifs. Auquel cas ils prendraient provisoirement la cinquième place aux Girondins de Bordeaux avec seulement deux points de moins que l'Olympique Lyonnais (4e, 47 unités).

L'OM a d'autant plus de chances de terminer le week-end devant les Girondins que ces derniers se déplacent sur la pelouse de l'AS Monaco. Un terrain où seul les Lyonnais se sont imposés cette saison (1-3). Mais les Princiers auront peut-être déjà la tête à la Ligue des champions alors qu'ils reçoivent Manchester City, en huitième de finale retour mercredi 15 mars. Défaits (5-3) au match aller sur un score et un scénario incroyable, ils devront refaire un retard de deux buts. La réception du 5e de Ligue 1 est une réelle préparation puisque les hommes de Jocelyn Gourvennec n'ont perdu qu'une fois en championnat depuis le début de l'année 2017, face au PSG (3-0).



Nice, troisième au classement, joue lui aussi en match avancé de cette 29e journée et peut temporairement devancer les Parisiens. Il reçoit le Stade Malherbe de Caen et son décisif Ronny Rodelin (trois buts sur ses trois derniers matches). Impériaux à domicile (0 défaite en 14 rencontres), les Aiglons sont en pleine confiance.

Nancy-Lille, malheur au vaincu

Dans le bas de classement une seule confrontation oppose directement deux clubs mal classés. La tension sera au rendez-vous au stade Marcel-Picot de Nancy. Le 17e de Ligue 1 (28 points) reçoit le Losc dans le cadre du multiplex, seulement un rang plus haut avec deux unités supplémentaires.



Un match nul n'arrangera personne, c'est une certitude. Les locaux devront impérativement gagner s'ils ne veulent pas faire se faire larguer par les Nordistes. Dans les quatre autres rencontres du samedi 20h, Montpellier reçoit Nantes, Rennes reçoit Dijon alors que l'avant-dernier Bastia se déplace sur la Côte-d'Armor et le stade du Roudourou de Guingamp.



Enfin la journée de dimanche débutera par deux matches en région Rhône-Alpes Auvergne. Les Verts de Saint-Étienne accueillent le FC Metz avant que Lyon n'affronte le Toulouse FC. Après leur huitième de finale aller de Ligue Europa face à Rome, ils sont en pleine confiance pour ce retour en championnat.

Le programme complet du week-end de Ligue 1 :

Vendredi 10 mars :

19h00 : Nice - Caen

20h45 : Marseille - Angers



Samedi 11 mars :

16h45 : Monaco - Bordeaux

20h00 : Guingamp - Bastia

Montpellier - Nantes

Rennes - Dijon

Nancy - Lille



Dimanche 5 mars :

15h00 : Saint-Étienne - Metz

17h00 : Lyon - Toulouse

21h00 : Lorient - Paris