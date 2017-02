publié le 21/02/2017 à 19:30

L'autre locomotive du football français va-t-elle également s'ouvrir les portes des quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions de club ? Il y a sept jours, le Paris Saint-Germain réalisait l'un des plus grands matches de son histoire européenne en terrassant le Barça de Lionel Messi (4-0). C'est désormais à l'AS Monaco de jouer, sur la pelouse du tombeur des Parisiens l'an passé, Manchester City.



D'un côté le leader du championnat de France et son statut honorifique de meilleure attaque d'Europe (76 buts marqués en 24 matches de Ligue 1, 9 en Coupe d'Europe). De l'autre une des grosses écuries de Premier League (2e à 8 longueurs de Chelsea), entraînée par l'expérimenté Pep Guardiola qui a amené à deux reprises le FC Barcelone sur le toit de l'Europe (2009 et 2011).

À Monaco, un seul membre de l'équipe type ne figure pas dans le groupe retenu par Leonardo Jardim : le défenseur central brésilien Jemerson. Côté Citizens, il faudra faire sans la recrue offensive Gabriel Jesus, probablement absente jusqu'à la fin de saison pour une fracture au pied. Si l'arrière-garde mancunienne semble friable, les armes au milieu et en attaque sont légions (De Bruyne, Silva, Sterling, Agüero...).

Manchester City-Monaco : les équipes probables

Manchester City : Caballero - Sagna (ou Zabaleta), Stones, Kolarov, Fernandinho - De Bruyne, Touré, Silva - Sterling, Agüero, Sané



Monaco : Subasic - Sidibé, Glik, Raggi, Mendy - Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar - Germain, Falcao (cap)



Arbitre : M. Lahoz (Esp)

Suivez le match en direct :

19h30 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre la suite de ces 8es de finale aller de la Ligue des champions 2016-2017.