publié le 05/03/2017 à 14:41

Rudi Garcia et ses hommes vont-ils enfin profiter des mauvais résultats de leurs adversaires directs ? En déplacement chez le bon dernier de la Ligue 1, le FC Lorient, il peut dépasser Saint-Étienne (6e), revenir à un point de Bordeaux (5e, 43 points) et à cinq de la 4e place.



Pour cela l'ancien coach du Losc doit toujours composer sans Bafétimbi Gomis et Patrice Évra (blessés) notamment. Il peut en revanche compter sur ses deux arrières latéraux Henri Bédimo et Hiroki Sakai, incertains après le huitième de finale de Coupe de France perdu face à Monaco. Une bonne nouvelle puisque les Olympiens ont encaissé neuf buts cette semaine. En coupe de France donc, et lors du 91e "Classique".

Lorient ne va pas bien mieux depuis un mois. Il a enchaîné quatre défaites de rang (trois en championnat, un en "CdF"). Depuis le mois de février il n'a marqué que trois buts (en six rencontres). La situation des Merlus est, de ce fait, de plus en plus périlleuse. Même en cas de victoire cet après-midi, ils resteraient 20e (Bastia, 19e avec 25 points possède une différence de buts de -14 contre -26 pour Lorient).

L1-28e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 3 mars :

Bordeaux - Lyon : 1-1



Samedi 4 mars :

PSG - Nancy : 1-0

Bastia - Saint-Étienne : 0-0

Montpellier - Guingamp : 1-1

Metz - Rennes : 1-1

Caen - Angers : 2-3

Dijon - Nice : 0-1



Dimanche 5 mars :

Lorient - Marseille

17h00 : Toulouse - Lille

21h00 : Monaco - Nantes