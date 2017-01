LE JOURNAL DU MERCATO - Le retour de l'international français à Marseille est encore loin d'être acté. Évoquée cet été, l'arrivée de l’ailier uruguayen de l'AS Rome à l'OL pourrait avoir lieu cet hiver.

Crédit : Paul Currie/BPI/Shutter/SIPA Dimitri Payet à l'échauffement avec West Ham le 11 décembre 2016

par Gregory Fortune publié le 03/01/2017 à 12:15

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Dimitri Payet effectuera-t-il son retour à Marseille lors de ce mercato hivernal 2017, ouvert depuis le dimanche 1er janvier pour un mois ? Le feuilleton risque d'alimenter quotidiennement sites et journaux spécialisés ces prochaines jours. À la une de L'Équipe lundi 2 janvier, le milieu offensif des Bleus et de West Ham l'est encore 24 heures plus tard, avec ce titre en lettres capitales : "Le blues de Payet".



En page intérieure, le joueur de 29 ans, pour qui l'OM serait prêt à débourser entre 30 et 40 millions d'euros pour le rapatrier, apparaît le regard noir à l'attention de son entraîneur, le Croate Slaven Bilic. La raison ? Son remplacement à la 68e minute du match perdu face à Manchester United (0-2, buts de Mata et Ibrahimovic) pour le compte de la 20e journée de Premier League. L'international français disputait son deuxième match en 48 heures.



En conférence de presse d'après-match, Slaven Bilic n'a pas coupé aux questions sur un départ de Dimitri Payet cet hiver. "On a déjà répondu en début de saison, a-t-il martelé. C'est clair, on ne veut pas le vendre. On veut garder nos meilleurs joueurs et, dans notre situation, on en a besoin". 7e en fin de saison dernière grâce notamment à 9 buts du Réunionnais, West Ham pointe six mois plus tard à la 13e place. Payet n'a trouvé le chemin des filets qu'à deux reprises.

Iturbe pour remplacer Ghezzal à Lyon ?

Le club de la banlieue est de Londres n'est donc visiblement pas prêt à le lâcher tout de suite, même pour une plus-value de 25 millions d'euros (l'OM l'avait vendu pour 15 millions à l'été 2015). L'Olympique Lyonnais, de son côté, n'a pas abandonné l'idée de recruter l'ailier paraguayen de l'AS Rome Juan Iturbe (23 ans). La transaction avait failli se faire l'été dernier. Des contacts auraient été rétablis pour un prêt, croît savoir Aujourd'hui en France.



S'il ne pourra pas participer aux matches de Ligue Europa avec l'OL après en avoir disputé cette saison avec le club italien, Iturbe pourrait suppléer Rachid Ghezzal durant la CAN (14 janvier-5 février), puis lui succéder à droite de l'attaque la saison prochaine. Le départ de l'Algérien de 24 ans serait déjà acté en interne.