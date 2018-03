publié le 28/11/2016 à 15:19

Et si Lionel Messi quittait un jour le FC Barcelone ? Et si c'était pour le PSG ? L'hypothèse semble folle. Pourtant, le club parisien y songe. Sérieusement. Un homme s'active actuellement en coulisses pour tenter de réaliser ce qui serait le coup du siècle. Son nom : Patrick Kluivert. Recruté à la surprise quasi générale en juillet dernier pour devenir "directeur du football" à Paris, le Néerlandais, attaquant du Barça de 1998 à 2004, a bel et bien établi des contacts avec le père de la star argentine, Jorge Messi. Selon nos informations, de nouveaux échanges seraient même prévus dans les jours, les semaines à venir.



Lionel Messi et Barcelone sont liés jusqu'en 2018, mais aucune discussion n'a été entamée à ce jour en vue d'une prolongation. Or, à 29 ans, la star argentine s'interrogerait sur son avenir. Le PSG met donc la pression, exactement comme il l'avait fait l'an passé avec Neymar, l'autre star du Barca. Le buteur brésilien s'en était servi pour renégocier à la hausse son contrat en Catalogne, mais après avoir été très proche d'un accord avec Paris, où les dirigeants restent déterminés à trouver et payer très cher le grand joueur susceptible de les aider à conquérir la Ligue des champions.

Ces informations interviennent alors que le FC Barcelone connaît son plus mauvais départ en championnat depuis 2007. Les hommes de Luis Enrique restent sur deux matches nuls contre Malaga (0-0) et sur la pelouse de la Real Sociedad (1-1), malgré un but de Messi. Samedi 3 décembre, le Real Madrid débarque au Camp Nou, avec la ferme intention de porter son avance à neuf points après 14 journées de Liga.