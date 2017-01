Mercato : l'OM prêt à tout pour faire revenir Payet

LE JOURNAL DU MERCATO - "L'Équipe" annonce lundi 2 janvier une somme comprise entre 30 et 40 millions d'euros et un salaire astronomique afin de convaincre le joueur et son club, West Ham.

02/01/2017

Le marché hivernal des transferts 2017 est ouvert depuis le dimanche 1er janvier et l'OM en sera assurément l'un des grands acteurs. Le nouveau propriétaire américain Franck McCourt réalisera-t-il son premier coup fracassant en rapatriant Dimitri Payet, Marseillais durant deux saisons entre 2013 et 2015 ? De nombreux éléments laissent croire à une réponse favorable.



Le premier remonte au 19 décembre. Dans une interview accordée à la chaîne SFR Sport, le milieu offensif de 29 ans assurait ne fermer "la porte à rien". "Marseille, tout le monde connaît mon attachement à ce club et j'en dit le plus grand bien parce que je le pense, donc pourquoi pas". Depuis, la situation de West Ham ne s'est franchement améliorée. 13e du championnat anglais à l'époque, les Hammers ont grimpé à la 12e. Payet n'a pas amélioré son total de deux buts sur la période.



Deuxième élément, la nouvelle surface financière de l'OM. La somme de 75 millions d'euros pour l'ensemble de ce mercato revient régulièrement. Une bonne moitié serait consacrée au rachat de Payet, vendu 15 millions un an et demi plus tôt. L'OM serait également disposé à consentir un important effort sur le salaire du 17e du classement du dernier Ballon d'Or, estimé à au moins 2,5 millions d'euros annuels net d'impôts.

Contacts réguliers avec Rudi Garcia

Dernier point, également très important : avec Rudi Garcia, Marseille possède un entraîneur qui connaît parfaitement le joueur visé. Les deux hommes se sont côtoyés à Lille de 2011 à 2013 et seraient toujours en contact régulièrement. Avec l'OM, Payet a inscrit 15 buts en 72 matches de Ligue 1. En 2014-2015, il termina meilleur passeur de la saison avec 16 offrandes, avant de tirer sa révérence.