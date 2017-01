LE JOURNAL DU MERCATO - Le marché hivernal des transferts 2017 s'est ouvert dimanche 1er janvier et se terminera le mardi 31 janvier à minuit.

Le PSG a dégainé le premier avec la signature de l'international et champion du monde allemand Julian Draxler, censé dynamiser un secteur offensif où Angel Di Maria, Lucas, Hatem Ben et Jesé déçoivent régulièrement. D'ailleurs, l'ancien Niçois et l'Espagnol pourraient être prêtés cet hiver, même si Ben Arfa rêve toujours de s'imposer dans la capitale.



Le jeune meneur de jeu argentin Giovani Lo Celso (20 ans) a, lui, été recruté l'été dernier avant d'être prêté dans la foulée à son club de Rosario Central. Il débutera cet hiver sous les couleurs rouge et bleu. Paris cherche toujours une doublure à Edinson Cavani (Lucas Alario, de River Plate ?). L'attaque, c'est également le chantier prioritaire de l'Olympique Lyonnais, qui piste le Mexicain Carlos Vela, de la Real Sociedad.





Mais le principal acteur du mois de janvier sera sans nul doute l'Olympique de Marseille. Frank McCourt, le nouveau propriétaire américain, a alloué 75 millions d'euros pour ce mercato, afin d'enclencher réellement "l'OM Champion Project". À Rudi Garcia, l'entraîneur, et Andoni Zubizaretta, le directeur sportif, de viser juste et de convaincre. Jordan Amavi reste la priorité au poste de latéral gauche et les noms cités sur la Canebière se multiplient chaque jour (Dimitri Payet, Geoffrey Kondogbia, John Obi Mikel, Mathieu Debuchy...).

37 joueurs potentiellement concernés par la CAN

Enfin, pour d'autres clubs il va falloir compenser les départs à la Coupe d'Afrique des nations (14 janvier-5 février). 37 joueurs de Ligue 1 sont potentiellement concernés par la CAN. Nice va ainsi devoir se passer de son milieu ivoirien et meilleur passeur de L1 Jean-Mickaël Seri, alors que Younès Belhanda sera forfait au moins jusqu'à début février (fracture d'orteil).

À Monaco, le milieu Tiémoué Bakayoko a éveillé l'intérêt de clubs anglais. L'ASM est traditionnellement active question transferts (6 départs et 4 arrivées en janvier 2016), mais elle doit veiller à ne pas détraquer sa belle mécanique, auréolée de la meilleure attaque d'Europe. Enfin, le championnat de France va perdre une de ses figures : Renato Civelli (33 ans), défenseur passé par Marseille et Nice, a été libéré par Lille pour retourner en Argentine. "Quittons-nous pour nous aimer toujours", a-t-il déclaré à l'issue de son 207e match de L1.