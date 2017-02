publié le 09/02/2017 à 22:02

Comme tous les jeudis les membres de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel se sont rassemblés pour juger des suspensions de chaque dossiers. Les décisions de ce jeudi 9 février étaient particulièrement attendues après les deux expulsions de Corentin Tolisso et Rachid Ghezzal dans le derby entre Saint-Étienne et Lyon (2-0, dimanche 5 février).



Toute la semaine, les observateurs du football se sont demandés si Tolisso, notamment, devait être plus sévèrement puni que les autres. Le milieu de terrain de 22 ans a été suspendu trois matches dont un avec sursis pour son tacle extrêmement dangereux sur Fabien Lemoine. Les excuses de Corentin Tolisso, prononcées le lendemain de la rencontre ont peut-être été pris en compte par la Ligue. Le numéro 8 lyonnais manquera les rencontres à Guingamp (11 février) et contre Dijon (19 février).

De son côté l'ailier gaucher de Lyon sera privé d'un seul match. Rachid Ghezzal avait concédé deux cartons jaunes pour une contestation et une altercation avec Fabien Lemoine. Il manquera l'unique déplacement au stade du Roudourou. Par ailleurs Jean-Michel Aulas, le président du club lyonnais, a annoncé vouloir, lui-aussi, sanctionné ses deux joueurs. Une sanction qui sera financière.

Les décisions du 9 février 2017

Cinq matches de suspension dont un avec sursis :

Aboubakar Kamara (Amiens)



Trois matches de suspension dont un avec sursis :

Corentin Tolisso (Lyon)

Deux matches de suspension dont un avec sursis :

Alexander Djiku (SC Bastia), Amine Harit (FC Nantes)



Un match ferme :

Rachid Ghezzal (Lyon)



Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant dix rencontres :



Vincent Rüfli (Dijon), Mathieu Deplagne (Montpellier) et Yann Bodiger (Toulouse), Téji Savanier (Nîmes), Eloge Enza Yamissi (VAFC), Benjamin Bourigeaud (Lens) et Laurent Agouazi (Niort)