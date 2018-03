Mercato : Grenier et Van der Wiel proches d'un départ

publié le 30/11/2016 à 17:37

8 minutes à Nancy, 15 à Dijon, 5 contre Caen, 7 face à Bastia. Soit 35 au total en quatre apparitions, toujours comme replaçant, en Ligue 1 cette saison. Les chiffres sont clairs : quand il n'est pas blessé, Clément Grenier n'entre pas dans les plans de Bruno Génésio. À 25 ans et après deux saisons à moins de 20 matches avec les professionnels, cela devient problématique pour le milieu offensif formé à l'Olympique Lyonnais.



S'il peut toujours rêver d'un retour au premier plan, comme Mathieu Valbuena ces derniers jours, le natif de l'Ardèche se dirige plus sûrement vers un départ cet hiver. Selon Canal+, l'ancien international (5 sélections) jouit encore d'une bonne cote en Europe. Deux clubs italiens, l'AS Rome et la Fiorentina, et un anglais, le West Ham de Dimitri Payet, songent à le relancer.

Prolongé de deux ans en juin 2015, jusqu'en 2018, Grenier perçoit l'un des plus gros salaires de l'Olympique Lyonnais. Un départ serait ainsi avantageux pour toutes les parties. 2012-2013 et 2013-2014 restent ses meilleures saisons avec 56 matches de championnat et 11 buts en deux ans. Depuis, il n'est plus apparu que 28 fois pour 3 réalisations.



Van der Wiel, quelques mois seulement en Turquie ?

Grégory Van der Wiel a lui aussi toutes les chances de se retrouver sur le marché à partir du 2 janvier 2017. L'expérience de l'ancien latéral droit du PSG en Turquie tourne mal. Titulaire en début de saison avec Fenerbahçe, le Néerlandais de 28 ans a perdu sa place au fil des matches et d'une blessure. La presse stambouliote indique que son entraîneur et compatriote, Dick Advocaat, lui a promis de l'aider à trouver un autre point de chute. Lui aussi aurait des touches en Italie et en Angleterre.