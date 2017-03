publié le 02/03/2017 à 12:02

Le prochain mercato estival pourrait être animé par Sergio Agüero. L'attaquant de Manchester City, pourtant auteur d'un doublé contre Monaco (5-3) la semaine dernière en 8e de finale aller de la Ligue des champions, vivrait mal sa nouvelle situation et l'émergence de Gabriel Jesus, son concurrent au poste d'avant-centre. D'autant plus que Pep Guardiola, le coach des Citizens, accorde davantage de temps de jeu à sa nouvelle recrue brésilienne. Sergio Agüero serait donc décidé à quitter l'Angleterre l'été prochain.



Selon la presse britannique, et notamment The Sun, l'Argentin aurait fait du Real Madrid sa destination privilégiée. Le club de Zinédine Zidane devrait débourser 60 millions d'euros pour le recruter dans un secteur très concurrentiel puisque le trio composé de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Gareth Bale semble indéboulonnable. Le départ possible d'Alvaro Morata, peut-être vers la Premier League, pourrait alors ouvrir la porte à l'arrivée de Sergio Agüero, âgé de 28 ans, qui a porté pendant plusieurs saisons le maillot de l'Atlético de Madrid, club rival du Real.

Chelsea ne veut plus de Batshuayi

Autre départ probable en fin de saison, celui de Michy Batshuayi. Le Belge de 23 ans n'a pas réussi à s'imposer cette saison à Chelsea et reste cantonné au banc des remplaçants. Transféré pour la somme de 40 millions d'euros en provenance de Marseille, l'attaquant n'a pas répondu aux attentes de l'entraîneur Antonio Conte et des dirigeants des Blues, désormais ouverts à l'idée de le laisser filer l'été prochain, selon la presse anglaise.

Depuis son arrivée à Londres, Michy Batshuayi n'a marqué que cinq buts, dont un seul en Premier League pour un temps de jeu cumulé de 94 minutes seulement. Un rendement insuffisant qui l'a poussé à envisager de partir. L'ancien joueur de l'OM préférerait un prêt, pour se laisser une chance ensuite de revenir à Chelsea pour s'y imposer. La direction du club travaillerait toutefois à lui trouver un remplaçant. Plusieurs noms circulent ces dernières semaines, notamment ceux d'Alvaro Morata, Alexis Sanchez (Arsenal), le Français Moussa Dembélé (Celtic Glasgow) et Fernando Llorente (Swansea).