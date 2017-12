publié le 13/12/2017 à 15:52

Marcus Wendel Valle da Silva. Voici le nom complet de la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, à en croire son agent, qui s'exprime dans les colonnes de L'Équipe ce mercredi 13 décembre.



"C'est un rêve qui va se réaliser", confie Carlos Henrique Brasil, qui estime que son poulain "a le même style que Verratti", le technique milieu défensif italien de 25 ans. "Il a beaucoup de personnalité et joue avec son cœur".

Wendel en affiche cinq de moins. Ce joueur d'1,80 m a effectué ses débuts chez les professionnels avec Fluminense en février 2017 mais sa valeur est déjà estimée à près de 10 millions d'euros.

Comment le PSG, surveillé de près par l'UEFA dans le cadre du fair-play financier, va-t-il pouvoir débourser cette somme ? C'est la grande question à l'heure de l'annonce de cette signature à venir.

Besoin de renfort au milieu

C'est peut-être aussi la raison d'une possible arrivée différée, non pas en janvier mais l'été prochain après un prêt de six mois, "pour s'adapter au football européen", selon la version officielle de l'agent.



Le FC Porto, l'ancien club du directeur sportif parisien Antero Henrique, semble en pole position si cette option est retenue. En France, les Girondins de Bordeaux seraient intéressés.



Il semble toutefois clair que Paris va tout faire pour trouver un nouveau tour de passe-passe, comme avec Kylian Mbappé, afin d'intégrer Wendel à son effectif au plus vite. Le milieu n'a pas été renforcé l'été dernier, alors que Blaise Matuidi est parti à la Juve.



Vieillissant, Thiago Motta (35 ans) retrouve en outre tout juste le chemin de l'entraînement après une opération d'un genou. Son suppléant, Adrien Rabiot, ne reviendra pas avant 2018 (touché aux ischio-jambiers).