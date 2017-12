publié le 15/12/2017 à 15:17

La couverture plus les trois premières pages intérieures. Florian Thauvin est à l'honneur du journal L'Équipe ce vendredi 15 décembre, à l'avant-veille d'un Lyon-Marseille passionnant dans l'optique de la 2e place en fin de saison - sauf écroulement du PSG.



À 24 ans "FloTov", comme le surnomment les supporters phocéens, réussit le meilleur début de saison d'une carrière pro débutée il y a déjà près de sept ans à Grenoble, en Ligue 2.

Récompensé par le trophée de meilleur espoir de Ligue 1 lors de la saison 2012-2013 avec Bastia, le natif d'Orléans, s'est ensuite peu à peu perdu, entre une volte-face avec Lille, pour qui il n'a finalement jamais joué, et une expérience ratée en Angleterre à Newcastle. De retour à Marseille lors de l'hiver 2016 après deux saisons en Provence de 2013 à 2015, le voilà enfin fidèle aux attentes.

Bernès déclencheur de la suite ?

Candidat à une place parmi les 23 Bleus en juin prochain en Russie, le droitier d'1,79 m porte l'OM depuis le début de la saison. Meilleur passeur de Ligue 1 Conforama avec huit caviars distribués, deux de plus que Neymar, il a aussi trouvé le chemin des filets à huit reprises (7e du classement des buteurs), notamment face au PSG. C'est en grande partie grâce à lui que Marseille fait figure de candidat sérieux au podium.



Dans son article principal intitulé "Les mille et une vies de Thauvin", L'Équipe croit savoir que le champion du monde des moins de 20 ans en 2013 va sans doute s'engager avec l'agent de joueurs Jean-Pierre Bernès après février prochain.



Ce dernier aurait déjà noué des contacts avec le Bayern Munich, qui va devoir remplacer à terme son duo Franck Ribéry-Arjen Robben.



Autre prétendant supposé pour Thauvin : l'Atlético de Madrid, en cas de départ d'Antoine Griezmann (FC Barcelone, Manchester United ?). Nul doute que s'il surfe sur sa réussite actuelle, convainc Didier Deschamps de l'emmener en Russie et parvient à s'y illustrer, la liste des clubs intéressés s'allongera. À Marseille d'en profiter dans un premier temps.