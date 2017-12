publié le 18/12/2017 à 12:19

Comme l'attaquant brésilien Sonny Anderson dans les années 1990 ou plus récemment le latéral gauche français Benjamin Mendy, l'avant-centre belge Michy Batshuayi va-t-il porter les couleurs de Monaco après être passé par Marseille ?



Transféré de l'OM à Chelsea pour une somme conséquente, 40 millions d'euros, durant l'été 2016, le joueur de 24 ans cire toujours le banc pour sa deuxième saison en Angleterre. L'hypothèse d'un prêt en Principauté cet hiver avance.



Titularisé à deux reprises seulement en championnat d'Angleterre par Antonio Conte cette saison, Batshuayi ne peut pas se contenter de quelques minutes de jeu à l'approche de la Coupe du monde en Russie, comme nombre de joueurs partout en Europe.

L'international belge (12 sélections, 4 buts) va donc probablement chercher une porte de sortie. Selon The Telegraph, Chelsea verrait d'un bon œil un retour en Ligue 1, sous les couleurs rouges et blanches de l'AS Monaco.

Performant avec l'OM

Monaco ne sera peut-être pas intéressé, avec la présence dans son secteur offensif de Radamel Falcao, Stevan Jovetic, Keita Baldé, Guido Carillo ou Adama Diakhaby, et plus aucune compétition européenne à jouer.



Mais les Blues visent un Monégasque, Thomas Lemar (22 ans), également courtisé par Liverpool et Arsenal. Et l'arrivée en contre-partie d'un élément polyvalent et performant avec l'OM (33 buts en 78 matches) pourrait finalement être appréciée sur le Rocher.