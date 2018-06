publié le 04/06/2018 à 11:40

Prise de balle tranchante dans la surface de réparation, feinte de corps, crochet du pied gauche pour mettre deux adversaires dans le vent, frappe puissante sous la barre du droit. En une action Neymar a prouvé qu'il était bien de retour au plus haut niveau, toujours pétri de talent.



De retour sur les terrains après plus de trois mois d'absence à l'occasion du match amical Brésil-Croatie à Liverpool, l'attaquant de 26 ans n'a mis que 23 minutes pour trouver le chemin des filets. Entré en jeu à la pause en remplacement de Fernandinho, Neymar s'est procuré la première frappe cadrée de la Seleçao (57e), avant d'ouvrir le score (63e).



Il s'agit de son 54e but avec le Brésil (84 sélections), le premier depuis celui inscrit face au Japon à Lille en novembre 2017. Les Brésiliens, qui seront opposés à la Suisse, au Costa Rica et à la Serbie au Mondial (groupe E), se sont finalement imposés 2-0 grâce au "local" Roberto Firmino. En Russie, la Croatie se frottera, elle, à l'Argentine, au Nigéria et à l'Islande (groupe D).

