publié le 09/03/2018 à 11:45

Le PSG rêvait d'une "remontada" à l'envers face au Real Madrid, un an après son naufrage à Barcelone (6-1 après un succès 4-0 à l'aller). Battu 2-1 au Parc des Princes mardi 6 mars, trois semaines après son revers sévère à Santiago Bernabeu, le voilà éliminé de la Ligue des champions dès les 8es de finale pour la deuxième saison de suite.



Sans le frisson des grandes soirées européennes, la quête du plus grand des trophées pour un club, la fin de saison des Parisiens s'annonce aussi longue qu'insipide. Il reste plus de deux mois de compétition jusqu'au 19 mai et la 38e et dernière journée de Ligue 1. Avec la finale de la Coupe de la Ligue contre Monaco (31 mars) et potentiellement deux matches de Coupe de France, cela fait 13 rencontres en 10 semaines.

Dès lors, le prochain mercato estival risque plus d'animer l'actualité du large leader de L1 (14 points d'avance sur Monaco) que ses résultats sportifs, quels qu'ils soient. Sauf incroyable retournement de situation, l'entraîneur Unai Emery ne sera pas reconduit. L'identité de son successeur déterminera en partie le choix de plusieurs joueurs de poursuivre l'aventure ou d'aller voir ailleurs sir les chances de gloire sont plus importantes.

Cavani en plein spleen ?

La question se posera forcément pour Marco Verratti, courtisé par le Barça l'été dernier, même si rien n'a encore filtré pour le moment. Pour Edinson Cavani, en revanche, l'hypothèse d'un départ est avancée dès ce vendredi 9 mars par le journal Le Parisien. "Edi ne se sent plus à la maison", lui a confié une source "proche du joueur".



L'Uruguayen de 31 ans, meilleur buteur de l'histoire du club devant Zlatan Ibrahimovic (163 réalisations contre 156), vivrait mal sa situation aux côtés de Neymar, bien mieux considéré financièrement comme sur le terrain (l'épisode du "penaltygate" a laissé des traces). Si le Brésilien reste, il réfléchira aux opportunités qui se présenteront.



Chelsea et Manchester United en Angleterre, l'Atlético de Madrid en Espagne pourraient se positionner. De son côté, le PSG ne retiendra pas à tout prix un joueur qui peut lui rapporter quelques 60 millions d'euros et ainsi lui permettre de rentrer dans les clous du fair-play financier de l'UEFA, l'autre gros problème de Paris.