publié le 08/03/2018 à 11:52

Les conséquences de l'élimination du PSG dès les 8es de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid commencent à se dessiner. Sur le plan sportif, le quotidien L'Équipe annoncent jeudi 8 mars que les dirigeants parisiens ont sondé l’entraîneur italien de Chelsea Antonio Conte pour remplacer Unai Emery. Côté sponsoring, l'équipementier du club de la capitale, Nike, a décidé de suspendre toute communication. C'est ce que révèle RTL.



Ce choc entre Parisiens et Madrilènes, c'était aussi un duel entre la marque à la virgule, partenaire du PSG, mais aussi de Neymar, et Adidas, sponsor historique du Real et de Cristiano Ronaldo. La bataille d'image a donc été perdue par le géant américain, qui en a vite tiré des conséquences en interne. Dès le lendemain matin de la sortie de route parisienne, la direction européenne de Nike a discrètement mais clairement fait redescendre en interne la consigne de ne plus communiquer pour l'heure sur le PSG.

S'il n'est pas question de remettre en cause un contrat qui lie les deux parties jusqu'en 2022, Nike envoie le message au club parisien qu'il ne va pas être si facile de revoir à la hausse un contrat maillot estimé à 25 millions d'euros par saison. Or, le PSG, pressé par le fair-play financier imposé par l'UEFA, souhaitait voir cette somme au moins multiplié par deux dès la saison prochaine. La négociation pourrait bien s'avérer plus compliquée que prévu.