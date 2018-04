publié le 16/04/2018 à 10:56

Dans un mois, le mardi 15 mai, Didier Deschamps dévoilera la liste des 23 joueurs qui représenteront la France lors de la prochaine Coupe du Monde, qui se déroulera en Russie du 14 juin au 15 juillet prochain.



Si certains joueurs, véritables tauliers des plans du sélectionneur tricolore, sont sûrs et certains de faire partie du groupe, d'autres sont en balance. La fin de saison étant proche, les risques de blessures augmentent et les enjeux pour les clubs se font de plus en plus important, tant pour ceux encore en lice dans les deux coupes d'Europe que dans les championnats.

Tour d'horizon des performances de ceux qui animeront la fin de saison, dans les cinq grands championnats européens.

Ligue 1 (France)

Saint-Étienne va beaucoup mieux depuis janvier et Mathieu Debuchy aussi. Le latéral droit a retrouvé des couleurs en arrivant dans le Forez au mercato. Et il marque même des buts, comme celui contre Strasbourg samedi. "Mathieu Debuchy a inscrit 4 buts en Ligue 1 en 2018, plus que tout autre défenseur dans le top 5 européen", indique le statisticien Opta. Suffisant pour arracher une place in extremis à la Coupe du Monde ?



À Lyon, Nabil Fekir avait besoin de se rassurer après plusieurs semaines d'absence à cause d'une blessure à un genou. Il a pu entrer en fin de partie contre Amiens (3-0) et prendre part aux deux derniers buts de son équipe. "L'essentiel est la victoire et que mon genou aille bien, que je ne ressente pas de douleur. Tout allait bien (...) La Coupe du Monde ? Je n'y pense pas trop pour l'instant même si ça approche rapidement", a-t-il reconnu.



La rencontre entre le PSG et Monaco a regroupé de nombreux internationaux même si Kurzawa, Mbappé et Kimpembe n'ont pas foulé la pelouse côté parisien. Adrien Rabiot, Alfonse Areola ou encore Thomas Lemar n'ont guère brillé dans cette rencontre qui a vu les Parisiens s'adjuger un septième titre de champion de France. La mauvaise nouvelle concerne en revanche Djibril Sidibé. Le latéral droit de l'ASM, blessé au genou, est sorti sur civière.

Premier league (Angleterre)

Ngolo Kanté a été moins à son aise qu'à son habitude en subissant comme toute son équipe face à Southampton. Et ce, jusqu'à la réaction finale de Chelsea. Olivier Giroud a été l'un des principaux artisans de ce retournement de situation. Il a renversé le score avec un premier but de la tête pour relancer les siens puis leur a donné la victoire en reprenant une balle perdue dans la surface adverse.



À Tottenham, la soirée a été particulièrement difficile pour Hugo Lloris. Le gardien des Spurs a encaissé trois buts contre Manchester City. Une sortie hasardeuse et dangereuse aurait pu lui valoir un carton rouge, elle n'a finalement coûté qu'un penalty, qui a permis à City de faire le break en première période.





Après-midi pourrie aussi pour Paul Pogba. S'il n'a certainement pas ménagé ses efforts, le Français, qui avait brillé avec deux buts dans le derby le week-end précédent, est cette fois passé à côté de son match contre la lanterne rouge West Bromwich (1-0). La performance du milieu de terrain arrive au pire moment, alors que la relation difficile avec Mourinho semblait sur le point de se réchauffer.





Du côté d'Arsenal, Alexandre Lacazette a marqué un très beau but contre Newcastle, sans parvenir à éviter à son club de couler (2-1). Depuis son retour d'une blessure à un genou, Lacazette a marqué quatre buts en cinq matches.

Liga (Espagne)

Antoine Griezmann s'est à nouveau illustré avec l'Atlético de Madrid en marquant contre Levante. D'une jolie volée, il a inscrit son 19e but de la saison devant Levante (3-0). Avec Lucas Hernandez et Kevin Gameiro également titulaires au coup d'envoi, l'Atlético avait une forte connotation française.



En revanche, Wissam Ben Yedder n'a pas connu pareille réussite. L'attaquant de Séville a été expulsé huit minutes après son entrée en jeu lors du match contre Villarreal (2-2) pour contestation contre l'arbitre. "WBY" joue moins bien depuis sa convocation surprise chez les Bleus en mars, alors que la liste de mai approche.

Bundesliga (Allemagne)

Corentin Tolisso a fait un match convaincant au milieu de terrain avec le Bayern Munich, lors de la solide victoire contre Mönchengladbach (5-1). Son coéquipier tricolore, Kingsley Coman, est toujours absent depuis sa blessure à la cheville au mois de février.



Benjamin Pavard, qui espère bien s'imposer dans la défense tricolore, était lui aussi forfait ce weekend lors de la réception du Werder Brême.

Série A (Italie)

Match de grande qualité de Blaise Matudi lors de la victoire 3-0 de la Juventus Turin face à la Sampdoria Gênes. Titularisé à gauche d'un milieu à quatre, l'ancien Parisien a d'abord eu du mal dans cette position inhabituelle pour lui. Mais une fois recentré après la sortie de Pjanic sur blessure à la 40e minute, il a mis la main sur le milieu de terrain. Il a récupéré énormément de ballons, les a utilisés avec clairvoyance et n'a cessé de se projeter vers l'avant, épuisant ses adversaires et contribuant à détruire l'organisation adverse. Impeccable.