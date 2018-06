publié le 10/06/2018 à 09:06

Faut-il s'inquiéter après le match nul des Bleus face aux États-Unis ? Pour son ultime sortie avant de s'envoler pour la Russie, l'équipe de France, poussive et sans idée, a été tenue en échec par de faibles joueurs américains (1-1).



Malgré ce constat accablant et ce match particulièrement terne, Bixente Lizarazu refuse de s'inquiéter. "L'équipe est dans une préparation, elle a travaillé assez durement toute la semaine sans trop tenir compte de ce match-là. Et on a vraiment senti que cette équipe de France manquait de jambes et de fraîcheur", explique le champion du monde 1998.

Et le consultant football de RTL voit même certains points positif à cette contre-performance en clôture de la préparation. "Cela oblige à rester concentré. Cela oblige à passer une semaine avec une peu plus d'exigences et de concentration. Cela va permettre à Didier Deschamps de garder ses joueurs sous pression", poursuit-il.

Dans le détail, Bixente Lizarazu s'attarde notamment sur le match de Paul Pogba. Largement critiqué ces dernières semaines, l'ancien latéral gauche des Bleus voit une certaine progression du milieu de terrain. "C'est mieux mais ce n'est pas encore grandiose, lance-t-il. En même temps, ce n'était pas un match grandiose donc c'est difficile de ressortir véritablement du lot".



Malgré tout, l'ancien joueur du Bayern Munich salue "l'implication" du milieu de terrain de Manchester United. "Pour Didier Deschamps, il y a la volonté de maintenir sous pression au moins quatre milieux de terrain et il n'a pas envie de perdre Paul Pogba. Si Corentin Tolisso a démonté plus de choses, le sélectionneur se doit d'encourager Paul Pogba pour le garder dans une bonne dynamique", explique-t-il.