Oui, il est possible de passer en sept mois de la résignation à l'espoir de rejouer les premiers rôles, de renouer avec un glorieux passé, malgré la crainte récente de retomber dans l'anonymat. Troisième club le plus titré en championnat de France à égalité avec Monaco mais absent du top 10 durant 12 ans après 2004 (Ligue 2 en 2007-2008 et 2012-2013), le FC Nantes a retrouvé d'éclatantes couleurs en 2017. Et compte bien surfer sur la dynamique enclenchée depuis décembre dernier.



Avant-dernier de Ligue 1 après une défaite (0-6) à domicile face à Lyon, le président Waldemar Kita décide de limoger l'entraîneur René Girard, en poste depuis le début de la saison. À la surprise quasi-générale, l'homme d'affaires franco-polonais intronise le Portugais Sergio Conceiçao, 42 ans, reconnu en tant que joueur et passé notamment par l'Inter Milan, beaucoup moins pour ses résultats sur un banc de touche. 26 matches et 13 succès plus tard, le public nantais n'en croît pas ses yeux : les "Canaris" terminent 7es de L1.

Lorsque Conceiçao entame et remporte son bras de fer pour retourner au pays, au FC Porto, l'inquiétude regagne la Loire-Atlantique. Ce succès retrouvé ne sera qu'un feu de paille ? Kita sort de son chapeau un nom plus ronflant encore : il a convaincu l'Italien Claudio Ranieri, grand artisan de la remontée avec Monaco, mais surtout du titre de champion d'Angleterre avec Leicester en 2016. Un technicien reconnu de 65 ans, passé aussi par Chelsea, la Juve, l'Inter Milan, l'AS Rome, l'Atlético de Madrid ou encore Valence.

Vainqueur de retour à La Beaujoire

Officiellement présenté à la presse lundi 26 juin, l'ancien défenseur a rappelé le glorieux passé de son nouveau club, assurant être "honoré", toujours autant motivé et passionné. En coulisses, les premiers noms de joueurs visés pour ce mercato estival 2017 fleurissaient dans la presse, deux en particulier témoignant de la volonté de Nantes de se renforcer pour progresser encore : William Vainqueur et Nampalys Mendy.



À 28 ans, le premier a été une pièce maîtresse de l'Olympique de Marseille la saison passée, après un an à l'AS Rome. Comme avec Bafétimbi Gomis, l'OM aurait souhaité le conserver. Mais comme pour l'attaquant de 31 ans, ce n'est pas si simple, en dépit des évidences. Le milieu défensif est lui aussi convoité par Galatasaray et possède un salaire conséquent (2,5 millions d'euros net annuels). Salaire que Nantes, son club formateur (2003-2011), serait prêt à prendre en charge, en partie grâce à la vente à venir du milieu offensif Amine Harit (à Schalke pour 10 millions d'euros ?).



Lancé par Monaco puis joueur de Nice de 2013 à 2016, Mendy, autre milieu de terrain (24 ans) a, lui, été sous les ordres de Ranieri à Leicester au début de la saison passée. Entre blessures et licenciement de l'Italien, l'aventure de celui qui était espéré comme le successeur de N'Golo Kanté s'est rapidement transformée en échec outre-Manche. En quête de rebond, le natif du Var pourrait être sensible à l'intérêt des jaunes et verts, qui lorgnent aussi sur un gardien. Un autre Italien, Salvatore Sirigu, a été envisagé. Mais l'avenir du désormais ex-parisien semble se dessiner au Torino.