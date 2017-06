publié le 30/06/2017 à 13:04

L'AS Monaco devrait empocher un nouveau pactole et ce, peut-être, dès les prochains jours. La liste des prétendants à Thomas Lemar est telle que son prix pourrait rapidement s'envoler. Les premières sommes évoquées s'élèvent à 40 millions d'euros. Soit dix fois plus que son prix d'achat, il y a deux ans, en provenance de Caen.



Le gaucher de 21 ans sort d'une magnifique saison avec le dernier champion de France en inscrivant 14 buts et en délivrant 16 passes décisives. Il est jeune, sous contrat jusqu'en 2020 et international français. Autant de raisons, pour ses dirigeants, de faire gonfler son prix de vente.

Arsenal, Manchester City, le FC Barcelone et Chelsea se sont, selon L'Équipe, sérieusement intéressés à Lemar. Le premier club cité serait d'ailleurs passé à l'offensive en formulant une offre qui serait donc de 40 millions d'euros. Un chèque qu'aurait refusé Vadim Vasilyev, le vice-président. Ce dernier souhaiterait prolonger le contrat de son joueur mais les négociations peinent à aboutir.



Thomas Lemar courtisé par les grands noms européens, ce n'est pas une première. Déjà lorsqu'il a rejoint l'ASM, en 2015, Arsène Wenger et le Bayern Munich étaient à l'affût. Le départ de l'ancien Caennais pourrait donc être le deuxième de l'été, à Monaco puisque Bernardo Silva a été vendu à Manchester City.pour 50 millions d'euros.