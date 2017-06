publié le 30/06/2017 à 13:40

Joris Gnagnon a été une des révélations de la saison 2016-2017 de Ligue 1 (19 rencontres) et sera sans nul doute un pion essentiel du plan de Christian Gourcuff. Pas sûr pour autant que l’international ivoirien de 20 ans reste au Stade Rennais. Les performances du natif de Bondy (ville qui a également vu naître Kylian Mbappé) n'ont pas laissé les Marseillais insensibles. Selon La Provence, les deux présidents auraient échangé au sujet d'un transfert.



Une idée qui semble plaire au joueur. Contacté par 20 Minutes, Gnagnon a prononcé la traditionnelle phrase : "On verra bien ce qui se passera", non sans assurer reprendre l'entraînement avec le club breton. Mais ce flou indique que le droitier pourrait être intéressé par un départ du SRFC pour atterrir au stade Vélodrome. Rudi Garcia, entraîneur de l'Olympique de Marseille, souhaite modifier une grande partie de sa ligne défensive et scrute donc les talents du poste.

Les négociations se sont donc rapidement entamées mais s'annoncent particulièrement ardues. Le président de Rennes, comme son entraîneur, ne voudrait absolument pas laisser filer Gnagnon, conscients de son apport sportif, dans un premier temps, et financier, ensuite, lors d'une future revente. Le défenseur est sous contrat jusqu'en 2021 et un premier prix aurait été fixé : 20 millions d'euros.



Anguissa pour quatre saisons de plus

Prolonger le contrat des joueurs de son effectif est une autre facette des périodes de mercato. L'Olympique de Marseille est tombé d'accord, ce vendredi 30 juin 2017, avec son milieu de terrain Franck Zambo Anguissa pour prolonger leur aventure commune. Le Camerounais de 21 ans est lié au club phocéen jusqu'en 2021. La saison dernière, l'international camerounais a joué 35 rencontres sous le maillot olympien, toutes compétitions confondues.

¿¿ C'est signé



André-Frank Zambo Anguissa prolonge de 4 ans à l'OM #ZAMBO2021



+ d'infos ¿ https://t.co/DqNkFb2Afo © Muriel Piras pic.twitter.com/9f9EqdUrNW — Olympique Marseille (@OM_Officiel) 29 juin 2017