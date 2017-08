publié le 02/08/2017 à 00:42

Le président du club parisien reste muet. Dans un entretien diffusé ce samedi 29 juillet sur la chaîne marocaine Medi 1 TV, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas souhaité alimenter les nombreuses rumeurs qui circulent sur l'acquisition de la star brésilienne. Interrogé en marge du Trophée des Champions - remporté par le PSG face à Monaco, samedi 29 juillet - sur le transfert de Neymar, Nasser Al-Khelaïfi est resté prudent sur le sujet. "Je pense que cette question est un peu précipitée. Aujourd’hui, Neymar est un joueur de Barcelone et on verra ce qui se passera avec lui", a expliqué le Qatarien.



Et d'insister sur l'importance des contrats : "on respecte tous les contrats signés avec les autres clubs et les joueurs. Je ne préfère pas, sincèrement, parler de ce sujet en ce moment. J’espère en parler à un autre moment (...). Chaque chose en son temps". Le PSG avait annoncé être prêt à débourser quelque 222 millions d'euros pour payer la clause de cession, faisant de ce transfert le plus cher de l'histoire. "Le PSG a l'ambition d’avoir des grands joueurs reconnus au niveau mondial pour augmenter la réputation du club et donner aux joueurs et à l’entraîneur, le niveau qu’on espère atteindre", a expliqué Nasser Al-Khelaïfi.

Et d'ajouter : "Neymar est une étoile mondiale. Mais je répète, c'est un joueur de Barcelone aujourd'hui, insiste-t-il. Ramener une étoile ce n'est pas seulement une question de nom ou de réputation, mais c'est aussi pour le jeu pratiqué". De son côté, le FC Barcelone a bloqué le paiement d'une prime de 26 millions d'euros à Neymar, pour tenter de le retenir.

Neymar de retour à Barcelone

La star du FB Barcelone, elle aussi, reste muette. Neymar, qui doit reprendre l'entraînement ce mercredi, est rentré en Catalogne, sans réagir aux nombreuses rumeurs sur son transfert au PSG. De retour de Dubaï, l'attaquant a atterri à Barcelone ce mardi vers 20h55, en évitant scrupuleusement les fans et les journalistes à l'aéroport.



Une vidéo tournée par un passager et diffusée par la télévision catalane TV3 montre Neymar dans la zone réservée aux équipages, des écouteurs sur les oreilles et évitant de répondre à des supporters qui lui demandent s'il reste au FC Barcelone. Le feuilleton Neymar semble bien loin d'être terminé et le suspens reste entier.