publié le 01/08/2017 à 16:52

Neymar est un globe-trotter, mais il n'est toujours pas à Paris. Depuis la fin de sa tournée promotionnelle en Chine, plusieurs médias français et étrangers l'annonçaient de façon imminente à Doha (Qatar) pour y passer sa visite médicale et signer son lucratif contrat avec le Paris Saint-Germain. Seulement, il semblerait que l'escale chez les propriétaires du club parisien ne soit pas à l'ordre du jour.



Dans la matinée du mardi 1er août, la star du FC Barcelone a publié plusieurs photos et vidéos sur Instagram, dans lesquelles il indiquait se trouver à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, avec des amis. Il apparaissait alors hautement improbable, compte tenu des relations diplomatiques tendues entre Doha et Dubaï, qu'il se rende chez les Qataris par le biais d'un vol direct.

De plus, le média qatari beIN Sports MENA a annoncé dans un tweet en arabe que "le Brésilien Neymar ne visitera pas Doha, contrairement à ce qu'ont publié plusieurs médias". Une décision qui ne remettrait pas en cause le transfert vers le PSG. "La star brésilienne a pris la décision de quitter le club catalan", précisait la chaîne de télévision, citant une source au sein de l'administration du Barça. D'autres médias espagnols assurent de leur côté que le transfert d'un montant de 222 millions d'euros, prix de la clause libératoire pour mettre un terme au contrat liant le joueur au FC Barcelone, sera effectif au plus tard jeudi 3 août.

Sur sa story Instagram, Neymar se filme... à Dubai, aux EAU. pic.twitter.com/SKP287IbZ8 — Daily Mercato (@DailyMercato) 1 août 2017

Neymar reste silencieux

À Dubaï, toujours via les réseaux sociaux, Neymar a finalement fait savoir qu'il rentrait à Barcelone comme cela avait été précédemment annoncé par le quotidien Sport. Le journal précise que ce retour en Catalogne s'inscrit dans le planning prévu depuis le début. Si cette feuille de route ne subit pas d'autre modification, il pourrait même rejoindre le reste de l'effectif catalan pour prendre part à l'entraînement prévu le 2 août au matin. Seulement, le programme pourrait être chamboulé si la clause libératoire venait à être activée d'ici là.



En attendant, sur son compte Instagram, Neymar n'a pas fait le moindre commentaire ni quelconque allusion sur les filandreuses négociations en cours avec les dirigeants du PSG. À Barcelone, toujours selon Sport, la star de 25 ans devrait prendre le temps de retrouver son père, qui ne cesse de discuter avec les différentes parties prenantes du dossier.

Neymar sur Instagram Crédit : Capture d'écran