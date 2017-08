publié le 02/08/2017 à 10:14

Le feuilleton de ce mercato 2017 va peut-être bientôt prendre fin. Le FC Barcelone a indiqué, mercredi 2 août, que Neymar a annoncé son départ du club à ses coéquipiers, réunis pour la reprise de l'entraînement. "Le joueur est venu s'entraîner comme prévu et a communiqué à ses coéquipiers qu'il s'en allait", a dit un porte-parole du club à l'AFP. "L'entraîneur lui a donné l'autorisation de ne pas s'entraîner et d'aller s'occuper de son avenir".



Après des semaines de rumeurs sur un probable transfert au Paris Saint-Germain, le suspense ne tient plus qu'à l'annonce officielle de son départ vers le club parisien. L'international brésilien pourrait arriver à Paris pour un transfert estimé à 222 millions d'euros, le plus cher de l'histoire du football. Une arrivée qui pourrait intervenir dès le 4 août pour passer sa visite médicale, avant d'être officiellement présenté la semaine prochaine.

Mardi soir, l'agent historique du Brésilien, Wagner Ribeiro, avait posté une photo de la Tour Eiffel sur son compte Instagram avec pour légende : "Paris est merveilleuse, la Tour Eiffel, le vin, la gastronomie et le FOOTBALL".