publié le 02/08/2017 à 15:15

Neymar quitte le FC Barcelone. L'attaquant l'a annoncé ce mercredi 2 août à ses coéquipiers. Sauf surprise, le Brésilien devrait rejoindre le Paris Saint-Germain, pour un transfert estimé à 222 millions d'euros, le plus important de l'histoire du football. "Il y a des drames plus importants dans la vie", mesure toutefois Joan Gaspart, ancien président du FC Barcelone de 2000 à 2003 et ex-dirigeant du club pendant près de 30 ans, à qui l'on doit les arrivées de Maradona ou encore Ronaldo.



Joan Gaspart met amicalement en garde le PSG : "Faites attention. Plus de 100 millions d'euros, c'est beaucoup. Il faut être sûr que l'opération se fait de façon claire et légale et qu'ils ne vont pas avoir de problème ni avec l'UEFA, ni avec l'inscription des joueurs".

Joan Gaspart comprend qu'un joueur veuille quitter le club catalan. Il a vécu les départs de Ronaldo et d'autres, mais il estime que la façon dont Neymar orchestre son départ ne plaît pas aux supporters et au club. "D'un point de vue sportif, on va toujours regretter qu'un bon joueur s'en aille. D'un point de vue humain, je pense que Neymar et son père auraient pu trouver un autre chemin que celui qu'ils ont choisi", déplore Joan Gaspart.



Toutefois, l'ancien président du Barça en est certain, ce n'est pas Neymar qui offrira la Ligue des champions au PSG. "Ça va être Barcelone", assure-t-il.