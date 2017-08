Mercato : pour remplacer Neymar, le FC Barcelone pense à Antoine Griezmann

publié le 02/08/2017 à 10:59

Neymar ne portera plus les couleurs du Barça, c'est désormais une certitude. L'attaquant brésilien a annoncé ce mercredi 2 août son départ du FC Barcelone à ses coéquipiers réunis pour la reprise de l'entraînement. Selon le club, l'entraîneur, (Ernesto Valverde, ndlr) lui a donné l'autorisation de ne pas s'entraîner et d'aller s'occuper de son avenir". L'hypothèse d'un transfert du joueur de 25 ans vers le club du Paris Saint-Germain se préciserait donc, puisque selon une information RTL, Neymar aurait fait part de son intention de rejoindre le PSG à ses coéquipiers.



Du côté du FC Barcelone, on s'active donc pour trouver un remplaçant à l'attaquant star, auteur de 68 buts en quatre saisons passées au club catalan. Si ce dernier parvient à vendre Neymar pour 222 millions d'euros au Paris Saint-Germain, le Barça disposerait d'un budget confortable pour recruter. Et un joueur semble attirer leur attention, en la personne d'Antoine Griezmann.

Le Français, âgé de 26 ans et auteur de 83 buts en trois saisons à Madrid a vu sa clause de départ doubler, passant de 100 millions d'euros à 200 millions cet été, en raison de l'interdiction pour l'Atlético de Madrid de recruter durant le mercato estival. Une somme très importante que le Barça ne compte pas investir. Deux solutions s'offrent désormais au club catalan : attendre que la clause redescende à 100 millions d'euros en janvier prochain, ou bien négocier avec le club du Français. Selon Le Parisien, les deux clubs pourraient finir par s'entendre, ce qui aboutirait à un transfert évalué à 120 millions d'euros.