Rudi Garcia "Maxime Lopez attire les ballons"

Avec Rudi Garcia en invité, Bixente Lizarazu et son équipe on fait un point quatre mois après l'arrivée du nouvel entraîneur. Il se sont également demandé ou était passée la patte Guardiola avec Manchester City.

"Le Club Liza" recevait Rudi Garcia en invité exceptionnel ce dimanche 15 janvier. Depuis son arrivée l’entraîneur de Marseille a remis le club "en confiance" selon Bixente Lizarazu. Une impression partagée par l’intéressé.



Il a interrogé l'entraîneur sur Maxime Lopez, véritablement lancé par Garcia :"Il fait partie de ces joueurs qui lorsqu'ils entrent dans une équipe ils n'en ressortent plus. "Max" Lopez attire tous les ballons, il est toujours disponible et quand il l'a dans les pieds il en fait toujours très bon usage. Cependant il ne doit pas se croire arriver."



Sur le mercato Rudi Garcia a confirmé vouloir recruter prioritairement un arrière-gauche sans délivrer de nom ciblé. Mais cela ne semble pas le gêner : "90% des joueurs que l'on contacte se montrent intéressés par notre projet donc cela prouve que Marseille est un club de dimension européenne."

Où est passé la patte Guardiola à Manchester City ?

Bixente Lizarazu a ouvert son "Conseil de l'Europe" avec le championnat anglais et la grosse défaite 4-0 du Manchester City de Pep Guardiola sur le terrain d'Everton. "Il a vite mis sa patte sur l’équipe et le championnat et maintenant ça ne fonctionne plus. C'est un homme qui ne change pas d'idées tactiques, déjà au Bayern Munich c'était le cas."



Un propos soutenu par Bruno Constant, correspondant outre-Manche : "Il y a eu la chute à Chelsea et la rechute à Leicester. Les problèmes sont défensifs et les recrues de Mangala, Stones et Otamendi. ont coûté presque 150 millions d'euros au club et sportivement ils n'ont rien apporté."