LE JOURNAL DU MERCATO - Le président marseillais et son directeur sportif sont attendus à Londres lundi 16 janvier pour discuter avec les dirigeants de West Ham.

Crédit : FRANCK FIFE / AFP Dimitri Payet sous les couleurs de l'équipe de France le 25 mars 2016

par Gregory Fortune publié le 16/01/2017 à 10:52

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Non, il ne faut très probablement pas croire le propriétaire de West Ham ni son entraîneur. "Dimitri Payet n'est pas à vendre et ne sera pas vendu cet hiver", clament David Sulivan et Slaven Bilic depuis que le Français refuse de jouer pour l'actuel 12e du championnat anglais. Une réunion avec le président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henry Eyraud, accompagné de son directeur sportif, l'Espagnol Andoni Zubizarreta, doit se tenir à Londres lundi 16 janvier, assurent conjointement La Provence et L'Équipe.



La lourde défait concédée la veille face à Monaco en clôture de la 20e journée de Ligue 1 (1-4) n'a pu que conforter les dirigeants olympiens dans leur volonté de se renforcer dans toutes les lignes durant ce mercato hivernal. Si le poste de défenseur latéral gauche reste la priorité, il semble que l'OM soit bel et bien décidé a consacrer une large partie de son enveloppe de 75 millions d'euros pour faire revenir Payet, Marseillais de 2013 à 2015. West Ham a refusé une première offre avoisinant les 25 millions. La barre des 30 devrait cette fois être dépassée, soit le double de sa vente en juin 2015.



Parallèlement, Marseille n'oublie pas Morgan Sanson. Et devrait là aussi revoir à la hausse son offre aux dirigeants Montpelliérains. Louis Nicollin attend 12 millions d'euros pour son milieu de 22 ans. L'OM en a pour l'instant proposé 9,5. Une issue pourrait avoir lieu en début de semaine prochaine, au lendemain d'un Metz-Montpellier important dans l'optique du maintien. Enfin, pour le poste de latéral gauche, les derniers noms évoqués sont ceux du Français Theo Hernandez (19 ans, prête par l'Athlético de Madrid au Deportivo Alaves) et du Néerlandais Jetro Willems ( 22 ans, PSV Eindhoven).