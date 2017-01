Avec ses recrues Draxler et Lo Celso en deuxième période, le PSG a débuté son année 2017 par un succès en amical (3-0), mercredi 4 janvier à Radès.

> Club africain-PSG : les buts en vidéo Crédit Image : CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

par Gregory Fortune , Avec AFP publié le 05/01/2017 à 09:58

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Trois jours avant la reprise des choses sérieuses avec la réception de Bastia en 32es de finale de Coupe de France, le PSG s'est offert une deuxième victoire de suite, la première en 2017, en amical en Tunisie. Mais difficile d'en tirer de réels enseignements. En l'absence de Cavani, Pastore, Meunier (restés aux soins à Paris) et Aurier (parti pour la CAN avec la Côte d'Ivoire), la principale attraction est venue des premières minutes sous les couleurs parisiennes des milieux allemand Draxler et argentin Lo Celso.



Le premier a joué toute la seconde période, le second une trentaine de minutes. À leur crédit, les deux recrues ont réussi une belle combinaison à la 70e minute, conclue par une frappe de l'Argentin dans les gants du gardien adverse. Ce fut à peu près tout, dans le cadre d'une rencontre disputée devant plus de 30.000 spectateurs. Face à un des clubs les populaires de Tunisie, qui a offert une opposition rugueuse, Emery a procédé à six changements à la pause, dont la rentrée de Rabiot, absent depuis plusieurs semaines sur blessure.



En première période, l'un des rares éclairs est venu de Ben Arfa. L'ancien Niçois a placé une accélération décisive au milieu de terrain, permettant à Nkunku, après un relais de Veratti, de conclure du plat du pied (19e). Au bout d'une deuxième période plutôt insipide, une frappe de Di Maria (90e), sur un débordement de Maxwell, et un ballon lobé d'Augustin (93e), sur une percée de Rabiot, ont donné une ampleur presque imméritée au succès parisien.