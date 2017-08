publié le 21/08/2017 à 21:24

La tension monte au sein du club monégasque, onze jours avant la fin du mercato. Selon le journal L'Équipe, Kylian Mbappé, a été exclu de l'entraînement de l'AS Monaco la semaine dernière. L'attaquant phare du club monégasque n'a pas fait partie du groupe sélectionné pour affronter Metz, vendredi 18 août. Selon le quotidien, le joueur de 18 ans aurait eu une altercation avec un autre joueur du club, Andrea Raggi. "Cet accrochage a provoqué l'exclusion de l'entraînement pour l'attaquant. Celui-ci a refusé de quitter le terrain, déterminé à ne pas bouger. Tous les autres joueurs ont dû aller s'entraîner sur une autre pelouse", explique L'Équipe.



Une situation de plus en plus "inconfortable" selon le quotidien sportif, qui précise que "l'international français n'a joué que soixante-quinze minutes depuis le début de la saison." Une décision de son entraîneur Leonardo Jardim, qui considère que son joueur n'est pas assez "impliqué" et qu'il a "l'esprit parasité par l'actualité des transferts", précise le JDD.

Kylian Mbappé est pressenti pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Alors que la situation semblait figée, le Journal du Dimanche a affirmé hier que le recrutement du joueur de l'AS Monaco par le PSG serait sur le point de se conclure. Selon l'hebdomadaire, "Monaco s’est résigné à céder Kylian Mbappé à son principal concurrent, le PSG". Après le transfert de Neymar pour une somme record de 222 millions d'euros, le PSG serait prêt à s'offrir Mbappé pour 180 millions d'euros, "soit potentiellement le deuxième transfert de l'histoire", selon le JDD.