Sur le banc. Désireux de rejoindre le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a été sanctionné par les dirigeants et l'entraîneur de l'AS Monaco. Dimanche 13 août, à l'occasion de la deuxième journée de Ligue 1, le jeune attaquant français de 18 ans n'a pas disputé la moindre minute de la large victoire des siens à Dijon (1-4). "Ne pas le faire débuter, c'est la décision du club", a fait savoir le coach portugais Leonardo Jardim en conférence de presse d'après-match.



Néanmoins, rien ne prouve qu'un transfert vers le PSG se rapproche. Outre le fait que le jeune prodige le plus en vue de la planète football semble avoir réaffirmé aux supporters son attachement à la Principauté, par le biais d'un tweet sur les réseaux sociaux, plusieurs obstacles se heurtent à la concrétisation de ces négociations.

1. L'AS Monaco ne veut pas vendre au PSG

Contrairement au Barça, dépossédé de Neymar par le jeu lucratif des clauses libératoires, Monaco a bien son mot à dire. Si l'ASM a accepté de vendre Layvin Kurzawa au PSG en 2015, elle ne consent plus à renforcer son concurrent. Car entre les deux clubs rachetés en 2011, une rivalité s'est installée. Même si les projets sportifs sont différents tous deux ont la même ambition : remporter la Ligue des champions. Avec le titre de champion de France 2016-2017 venu briser l'hégémonie parisienne, la formation du Rocher est désormais certaine qu'elle n'a rien à envier à son adversaire.

En mars dernier, le quotidien Le Parisien se faisait ainsi l'écho d'une réflexion catégorique de la direction monégasque sur le dossier Mbappé : "On ne le vendra pas à Paris". Autrement dit : s'il fallait le vendre, autant lui faire quitter la Ligue 1. Même conclusion quelques mois plus tard. En juillet dernier, après un dîner entre le président parisien Nasser Al-Khelaïfi et le vice-président monégasque Vadim Vasilyev, l'homme en première ligne dans les coulisses de la Principauté. Cette fois, il était question du milieu de terrain brésilien Fabinho. Mais pour lui aussi, le message était clair, selon L'Équipe : Monaco ne veut pas vendre à son "rival numéro 1".

2. Le transfert serait très onéreux pour le PSG

Avec l'arrivée de Neymar, le PSG va sans doute devoir dépenser plus de 500 millions d'euros sur les cinq ans de contrat de sa superstar. Il faut en effet compter les 222 millions d'euros pour la clause libératoire, le salaire annuel de 30 millions d'euros net, les commissions pour les agents qui ont joué des rôles d'intermédiaires, sans oublier les différents impôts à régler sur ces opérations.



Pour s'attacher les services de Kylian Mbappé, il ne fait aucun doute que l'AS Monaco s'attend à une somme phénoménale. D'après The Times, la direction russe attend au moins 190 millions d'euros ainsi que des bonus sportifs qui pourraient faire grimper l'addition d'une somme totale de 40 millions. Une telle opération pourrait alors potentiellement coûter 230 millions d'euros. À cela, il faudrait aussi ajouter le salaire que le PSG aurait promis à l'international français : 18 millions d'euros brut par an.



Or, si le PSG compte se renforcer avec Kylian Mbappé, il va devoir s'assurer d'être dans les clous vis-à-vis du fair-play financier. Le dispositif de l'UEFA, visant à assainir l'économie du football depuis 2011, empêche les clubs participant à des compétitions européennes d'afficher un déficit supérieur à 30 millions d'euros sur une période de trois ans.

3. Mbappé au PSG, pour quoi faire ?

Si le PSG est en mesure de convaincre Kylian Mbappé, est-il certain de vouloir le faire signer dès maintenant ? C'est une question qui peut légitimement se poser au vu de tous les dossiers lancés par le nouveau directeur sportif Antero Henrique. Avec une telle recrue, l'effectif disposerait d'un nouvel atout en attaque dans un secteur déjà trop fourni. Dans ce cas, où jouerait le Français ? À la place d'un Edinson Cavani qui ne fait plus débat ? Ou à côté de lui dans un nouveau schéma tactique qui risquerait d'être déséquilibré, tel un Real Madrid des "Galactiques" ?



Par ailleurs, le PSG serait sans doute bien inspiré d'utiliser ce mercato et sa puissance financière pour combler certaines lacunes défensives de son équipe. Pour l'heure, tant que Grzegorz Krychowiak se trouve dans un statut de lofteur, le coach Unai Emery ne dispose que d'une seule sentinelle de métier avec Thiago Motta.



De plus, les deux gardiens actuels, Alphonse Areola et Kevin Trapp, sont loin d'apporter pleine satisfaction. Le club serait d'ailleurs particulièrement intéressé par Jan Oblak, gardien de classe mondiale de l'Atlético de Madrid. Seulement, tous ces besoins ont un coût. Pas sûr qu'une arrivée de Mbappé soit compatible.