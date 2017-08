publié le 20/08/2017 à 14:51

Kylian Mbappé avec la tunique rouge et bleue, c'est de moins en moins improbable. Si le jeune international français et le Paris Saint-Germain avaient trouvé un accord depuis quelque temps, l'AS Monaco refusait catégoriquement de céder sa pépite à son principal concurrent en Ligue 1. Cette posture pourrait bien être du passé. Les dirigeants russes de la formation du Rocher sont finalement enclins à vendre leur attaquant au club de la capitale, selon une information parue dimanche 20 août dans le JDD.



Vadim Vasilyev, vice-président russe de l'ASM, serait donc prêt à accéder à la demande du jeune joueur de 18 ans, écarté du groupe depuis deux matches et dont la volonté de rejoindre le PSG n'est plus qu'un secret de polichinelle. Un contrat de cinq ans l'attendrait à Paris, ainsi qu'un salaire mensuel brut de 1,5 million d'euros.



L'AS Monaco n'aurait toutefois pas encore entamé de véritables négociations avec le Paris Saint-Germain. Pour accepter de transférer son prodige, buteur à 26 reprises la saison dernière, une somme d'au moins 180 millions d'euros serait réclamée. Sans inclure d'éventuels bonus, cela constituerait alors le deuxième transfert le plus cher de l'histoire, derrière l'arrivée de Neymar au PSG contre 222 millions d'euros.