publié le 17/08/2017 à 16:06

Il va encore être "protégé". Kylian Mbappé, au cœur d'insistantes rumeurs de transfert vers le Paris Saint-Germain, devrait une nouvelle fois goûter au banc de touche. Le jeune attaquant français de l'AS Monaco ne devrait pas figurer dans le onze de départ qui affrontera le FC Metz, vendredi 18 août en ouverture de la 3e journée de Ligue 1. Il se pourrait même, selon les informations du quotidien L'Équipe, que l'entraîneur Leonardo Jardim décide de ne pas le retenir dans le groupe qui fera le déplacement.



À deux jours de la rencontre, le coach portugais avait déjà expliqué le choix de garder son joueur sur le banc durant les 90 minutes de la victoire à Dijon (1-4). "Jamais on ne punit nos joueurs. Ce mot n'est pas adapté. On peut dire protéger, un mot plus adapté. Quand il se passe autant de choses autour d'un gamin de 18 ans, c'est notre responsabilité de le protéger", se justifiait Leonardo Jardim, assurant que cette décision avait été prise par l'ensemble de la direction sportive du club.

Courtisé par les plus grandes écuries européennes, Kylian Mbappé aurait déjà trouvé un accord de principe avec le Paris Saint-Germain. Seulement, tout indique que le club de la Principauté ne soit pas disposé à le vendre à son principal concurrent en Ligue 1.