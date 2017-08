Leonardo Jardim et Kylian Mbappé, à Monaco le 5 mars 2017

16/08/2017

Même si ça y ressemble, ce ne serait donc pas une punition. Avant que les débuts de Neymar avec le Paris Saint-Germain n'accapare toute l'attention, dimanche 13 août, la deuxième journée de Ligue 1 proposait une image forte : Kylian Mbappé restant sur le banc de l'AS Monaco pendant toute la durée du match des siens à Dijon (1-4). En se passant des services de sa pépite qui souhaiterait rejoindre le Paris Saint-Germain, le club de la Principauté a renforcé les rumeurs d'un divorce imminent. Néanmoins, l'entraîneur monégasque Leonardo Jardim assure qu'il n'a pas sanctionné son joueur en ne le faisant pas jouer la moindre minute.



En conférence de presse, à deux jours du déplacement de l'ASM à Metz pour le compte de la 3e journée de Ligue 1, le coach portugais s'est justifié : "Jamais on ne punit nos joueurs. Ce mot n'est pas adapté. On peut dire protéger, un mot plus adapté. Quand il se passe autant de choses autour d'un gamin de 18 ans, c'est notre responsabilité de le protéger".

Leonardo Jardim a également répété, comme ce fut le cas après la rencontre contre Dijon, que cette décision n'était pas le fruit de sa seule réflexion personnelle. Il s'agissait en réalité d'un choix de la direction sportive du club. "C'est à dire : moi, Vadim (Vasilyev, ndlr) et le directeur sportif (Antonio Cordon). C'est toujours pour protéger le groupe, le joueur et le club".



Selon lui, les rumeurs insistantes de transfert perturbent la préparation du jeune international français. "Kylian n'est pas à 100%. Il n'est pas dans un grand moment de forme. C'est normal, un gamin de 18 ans...", a-t-il déclaré avant de plaisanter avec les journalistes présents dans la salle de presse : "Même vous, si demain un nouveau journal vous offre un contrat où vous gagnez 15 fois plus, vous taperez moins bien sur les touches de votre ordinateur".