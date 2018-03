publié le 31/07/2016 à 08:00

Après Grzegorz Krychowiak, Hatem Ben Arfa et Thomas Meunier, Giovani Lo Celso est la quatrième recrue estivale du mercato du PSG. Elle n'est pas la plus surprenante tant les recruteurs parisiens lorgnaient depuis longtemps sur cet espoir argentin. Le jeune milieu de terrain devra toutefois patienter quelques mois avant de porter la tunique bleu et rouge. En vertu d'un accord avec Rosario Central, le meneur de jeu ne rejoindra l'effectif parisien qu'au mois de janvier 2017 et évoluera, d'ici là, en prêt, dans son club formateur, qui trône en tête du championnat argentin après huit journées.



Âgé de 20 ans, Giovani Lo Celso compte à peine une année d'expérience au plus haut niveau. Suffisant pour être actuellement en sélection avec l'Albiceleste pour disputer les Jeux Olympiques de Rio. Il retrouvera à Paris plusieurs de ses compatriotes, dont Angel Di Maria, gaucher et originaire de Roserio comme lui, et Javier Pastore. Milieu central élégant, à l'aise dans les transmissions, il devrait dans un premier temps demeurer dans l'ombre de Marco Verratti, Thiago Motta, Gregorz Krychowiak, Blaise Matuidi et Benjamin Stambouli. Mais son indemnité de transfert, estimée autour de 15 millions d'euros, témoigne de la confiance que lui accordent les dirigeants parisiens.

Le joueur a fait part de son bonheur de signer au PSG sur le site du club. "Je vais bientôt rejoindre l’un des clubs les plus importants d’Europe, avec un effectif composé de nombreux grands joueurs, dont mes compatriotes Angel Di Maria et Javier Pastore. J’espère marcher sur leurs traces et devenir un joueur majeur de mon futur club".