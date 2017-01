INFO RTL - Le Paris FC, le Racing et les amateurs de Juvisy-sur-Orge sont en négociation pour fusionner avec pour projet de rejoindre la Ligue 1. Et pourquoi pas, de concurrencer le Paris Saint-Germain ?

par Christian Ollivier publié le 17/01/2017 à 07:36

C'est une sorte de club anti-Qatar dans l'ombre du Paris Saint-Germain. Avec l'espoir de se faire rapidement une place au soleil. Selon les informations recueillies par RTL, les négociations sont très avancées entre deux historiques du football français (le Paris Football Club et le mythique Racing) et, plus surprenant, le petit club de Juvisy-sur-Orge, dans l'Essonne, avec une section féminine de 350 licenciées.



Cette fusion permettrait d'installer le siège administratif et le centre d'entraînement de ce nouveau club à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. C'est là que, toujours selon nos informations, serait implanté un centre de formation top niveau, grâce aux viviers d'Île-de-France.



La Fédération française de football appuie l'initiative. Sur le plan sportif et économique, les atouts sont évidemment très nombreux. Où jouer ? Charléty, s'il est sérieusement rénové. Jean Bouin, près du Parc des Princes, si les rugbymen sont d'accord.



Reste à balayer les susceptibilités politiques. À la mairie de Paris, actuellement, c'est silence radio. Le président du conseil régional des Hauys-de-Seine, Patrick Devedjian, serait lui favorable au projet. Ce nouveau club parisien verrait le jour en National dès la saison prochaine. Pierre Ferracci, le président du Paris FC, qui s'appuie actuellement sur un sponsor puissant (Vinci, acteur mondial de la construction et de la concession), se refuse à tout commentaire.