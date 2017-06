publié le 17/06/2017 à 19:16

Nul ne sait avec combien de milieux de terrain Lucien Favre compte faire évoluer son équipe la saison prochaine mais, quoi qu'il arrive, il aura l'embarras du choix. Jean-Michaël Seri n'est pas encore parti, Wylan Cyprien, Vincent Koziello, Valentin Eysseric, Rémi Walter, Arnaud Lusamba devraient rester, trois milieux ont déjà été recrutés (Makengo, Tameze et Lees-Melou), et voilà que les dirigeants niçois songent à un nouveau joueur à ce poste. Giannelli Imbula, ancien Marseillais et aujourd'hui pensionnaire de Stoke City (Premier League), aurait été approché par l'OGC Nice pour un prêt.



Selon L'Équipe, le gaucher s'est vu proposer un contrat d'un an, en prêt, assorti d'une prise en charge partielle du salaire. Imbula sort d'une saison compliquée, en Angleterre, où il n'a été titularisé qu'à neuf reprises. Il n'a ni marqué, ni délivré la moindre passe décisive. Si l'affaire se conclut favorablement, Imbula serait donc le 7e milieu de l'effectif niçois.

Raiola a rencontre Rivère à Moncao

Sur le front de l'attaque, les profils sont moins nombreux puisque seuls Alassane Pléa, Mickaël Le Bihan et Anastasios Donis aspirent à un temps de jeu important. Mario Balotelli faisait partie de cette liste jusqu'au début du mois de juin et pourrait le redevenir très prochainement. Mino Raiola, agent de l'international transalpin, et Jean-Pierre Rivère, président de l'OGC Nice, auraient été aperçus dans un restaurant de la principauté de Monaco.

Balotelli ne serait pas insensible à un retour à l'Allianz Riviera et l'équation financière semble moins complexe. Le joueur est libre et ne coûterait aucun sous au club. Quant au salaire (450.000 euros par mois), il pourrait être financé par l'importante somme d'argent que va récupérer Nice à la suite du transfert prévu de Jean-Michaël Séri.



En cas d'échec des négociations, Nice se tournerait donc vers Luciano Vietto. Prêté au FC Séville la saison dernière (31 matchs, dix buts et cinq passes décisives) cet attaquant argentin de 23 ans appartient à l’Atlético de Madrid. Le Gym n’est cependant pas le seul club sur sa piste puisque Valence et Villarreal sont également intéressés selon Marca.