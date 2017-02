publié le 16/02/2017 à 13:53

Après Dimitri Payet pour près de 30 millions d'euros, l'Olympique de Marseille va-t-il de nouveau débourser le double du prix de vente pour faire revenir Mario Lemina ? Selon le média italien Tuttosport, le milieu de terrain de 23 ans serait convoité par plusieurs écuries en Angleterre et deux en France : l'OM et Monaco. Sa valeur serait estimée à 20 millions d'euros, deux ans après son départ des Bouches-du-Rhône pour la Juventus Turin pour un prêt avec option d'achat, levée depuis, estimée à 9,5 millions d'euros.



Transféré à Marseille après seulement 18 matches sous les couleurs de Lorient en 2013 - en dépit de la volonté de son entraîneur de l'époque Christian Gourcuff - Lemina est apparu à 50 reprises sous le maillot phocéen en deux saisons (2 buts). Le temps de taper dans l’œil des recruteurs de la Juve. Mais de l'autre côté des Alpes, le Gabonais (il était présent à la CAN 2017 mais s'est rapidement blessé au dos) n'a jamais pu s'imposer comme un titulaire indiscutable.

Aligné à 13 reprises avec les Bianconeri toutes compétitions confondues lors de sa première saison, le champion du monde des moins de 20 ans en 2013 est reparti sur des bases similaires depuis mi-août. Massimiliano Allegri ne l'a titularisé qu'à six reprises en championnat. Une situation qui ne peut perdurer. Le directeur sportif Giuseppe Marotta pourrait lui accorder un bon de sortie lors du prochain mercato estival.