publié le 29/10/2017 à 14:15

Quelle meilleure occasion que la réception de la lanterne rouge pour engranger une quatrième victoire de suite toutes compétitions confondues, la troisième en Ligue 1, et ainsi préparer au mieux le derby à Saint-Étienne sept jours plus tard ? Une semaine après son carton à Troyes (0-5), Lyon se dresse devant le FC Metz, balayé sur le même score lors de sa dernière venue dans le Rhône, en février dernier.



En difficulté de mi-août à début octobre (un succès en huit matches), l'OL a commencé à redresser la barre face à Monaco grâce à Nabil Fekir dans le temps additionnel (3-2). Confirmation du renouveau des hommes de Bruno Génésio quatre jours plus tard à Everton en Europa League (1-2). Même sans Fekir, la réussite a encore été présente dans l'Aube, avec un triplé de Memphis Depay et des buts de Bertrand Traoré et Mariano Diaz.

À Metz, l'éviction de Philippe Hinschberger dans la foulée de la défaite à domicile contre Dijon, la neuvième en dix matches, a été suivie d'une courte qualification en Coupe de la Ligue contre le Red Star (1-0), club de National. José Pinot reste sur le banc en intérim en attendant la nomination d'un nouveau coach, peut-être Frédéric Hantz.