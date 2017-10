publié le 29/10/2017 à 20:15

Frustrés sur le moment, les Marseillais sont aussi ressortis du premier "Clasico" de la saison avec la fierté d'avoir malmené le PSG (2-2), de ne pas avoir coulé face aux stars parisiennes, d'avoir affiché caractère et efficacité offensive. Les hommes de Rudi Garcia espèrent enchaîner sur la pelouse d'une équipe de Lille moribonde en championnat, avec les trois points de la victoire pour ne pas s'éloigner du podium.



Forcément, cette rencontre est placée sous les signes des retrouvailles entre l'OM et Marcelo Bielsa, le sulfureux coach argentin adulé par de nombreux supporters phocéens durant son passage en 2014-2015 avant de claquer la porte violemment. Dans le Nord, où il officie depuis le mois de juin, la greffe ne prend pas : une seul victoire en 10 journées, cinq défaites et trois nuls.

À défaut de reprendre de la confiance en Coupe de la Ligue contre Valenciennes, 10e de Ligue 2, en milieu de semaine, le Losc s'est qualifié (2-2, 5 tirs au but à 4). Exempt de ces 16es de finale, l'OM a eu une semaine pour travailler dans la sérénité. Tous les joueurs sont frais pour cette rencontre de la confirmation du retour des ambitions.