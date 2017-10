Frédéric Hantz au secours du FC Metz

et AFP

publié le 29/10/2017 à 05:30

En dernière position du classement de Ligue 1 et à la veille d'un déplacement périlleux sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais dimanche 29 octobre, le FC Metz a annoncé samedi la nomination de Frédéric Hantz. Sa mission sera simple, maintenir l'équipe dans l'élite du football français, comme l'a écrit le club lorrain dans un communiqué.



Ancien entraîneur de plusieurs clubs de Ligue 1, dont le SC Bastia et Montpellier, Hantz, âgé de 51 ans, remplace Philippe Hinschberger qui avait été démis de ses fonctions dimanche dernier au lendemain de la défaite contre Dijon (2-1).

Le club grenat connaît un début de saison médiocre, avec une victoire et neuf revers, un bilan de mercato calamiteux et une défense à la peine, qui compte 19 buts encaissés depuis le début de saison, soit près de deux par match. Metz a toutefois retrouvé un certain sourire en s'imposant 1-0 contre le Red Star (club de troisième division), mercredi en seizième de finale de la Coupe de la Ligue.

Le @FCMetz tient officiellement son nouvel entraîneur ce samedi 28 octobre : il s'agit de Frédéric Hantz !¿¿https://t.co/rZSuHS0ce6 pic.twitter.com/Z5wyuCN73N — FC Metz ¿ (@FCMetz) 28 octobre 2017