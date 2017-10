publié le 28/10/2017 à 21:36

Éliminé par le dernier de Ligue 2, Tours, en 16es de finale de Coupe de la Ligue en milieu de semaine avec une équipe largement remaniée, le FC Nantes de Claudio Ranieri retrouve la Ligue 1 et son équipe type avec l'ambition d'étirer une série très impressionnante. Les Canaris ont remporté six de leur huit derniers matches et sont invaincus depuis la 2e journée.



Avant le coup d'envoi de ce 11e épisode, ils pointaient ainsi à la 3e place avec une longueur d'avance sur Lyon et deux sur Marseille. Improbable il y a un an quand le club alors entraîné par René Girard se traînait en queue de classement... comme Dijon aujourd'hui. Les Bourguignons n'ont remporté qu'un match sur les sept derniers, chez le dernier, Metz. Ils ont cela dit tenus tête au PSG avant de s'incliner dans les dernières secondes (1-2).

Les autres rencontres de la soirée opposent Montpellier à Rennes, Caen à Troyes, Guingamp à Amiens et Strasbourg à Angers. Dimanche 29 octobre, Lyon reçoit Metz (15h) et Saint-Étienne se rend à Toulouse (17h) avant les retrouvailles de l'OM avec Marcelo Bielsa à Lille (21h).