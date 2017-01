MINUTE PAR MINUTE - Nice a l'occasion de reprendre provisoirement la tête du championnat en cas de nul ou de victoire en Corse, vendredi 20 janvier (20h45).

par Gregory Fortune , Luca Dangréaux publié le 20/01/2017 à 20:34

Jean-Michaël Seri à la CAN, Younes Belhanda, Ricardo Pereira, Valentin Eysseric, Yoan Cardinale, Maxime Le Marchand et Olivier Boscagli blessés : la liste des absents à Nice était déjà impressionnante. La série noire s'est poursuivie avec le forfait pour ce match en Corse du capitaine Paul Baysse, touché au genou et à une cheville après un choc involontaire avec son partenaire Dante.

L'ancien leader, devancé depuis le week-end dernier à la différence de buts par Monaco, peut en revanche compter sur Mario Balotelli, de retour de suspension. Le Gym reste sur deux 0-0 en championnat, à Bordeaux et face à Metz. Bastia (17e) s'est incliné à Nancy (1-0) après une belle victoire à Rennes (1-2) fin 2016. Son buteur Enzo Crivelli a de nouveau rejoint l'infirmerie.

Les équipes de départ :



Bastia : Leca - Keita, Rose, Djiku - Cioni, Cahuzac, Bengtsson, Mostefa, Oniangué - Diallo, Danic



Nice : Benitez - Souquet, Dante, M. Sarr - Burner, Koziello, Cyprien, Walter, Dalbert - Plea, Balotelli



Arbitre : Clément Turpin

21h21 - Égalisation niçoise grâce à Arnaud Souquet. Sur une corner tiré par Wylan Cyprien au premier poteau, Souquet passe devant tout le monde et coupe la trajectoire du ballon. 1-1, 34e minute de jeu.



21h11 - Burner reste au sol après un contact avec Djiku. Les Aiglons manquent de créativité en attaque.



21h08 - Alassane Pléa manque l'égalisation après un magnifique sauvetage de Djiku revenu à temps pour dégager le ballon en corner.



21h06 - Oniangué ouvre le score pour Bastia grâce à une belle frappe croisée. 1-0, 19e minute de jeu.



20h02 - Le match est très équilibré. Les Niçois n'ont pas encore tiré au but mais ont la possession du ballon (66%).



20h49 - Sur un centre venu de la droite, Souquet renvoie mal le ballon. Danic en profite et frappe au but mais Benitez sort sa première parade du match. Nice est passé tout proche d'encaisser le premier but dès la 2e minute



20h45 - Bonjour à tous et bienvenue pour ce live du match Bastia-Nice.

L1-20e journée : programme et classement

Vendredi 20 janvier :



20h45 : Bastia - Nice



Samedi 21 janvier :

17h00 : Nantes - PSG

20h00 : Lille - Dijon

Metz - Montpellier

Caen - Nancy

Bordeaux - Toulouse

Guiguamp - Rennes



Dimanche 22 novembre :

15h00 : Monaco - Lorient

17h00 : Saint-Étienne - Angers

20h45 : Lyon - Marseille