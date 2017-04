publié le 13/04/2017 à 15:33

Comme pour chaque rencontre européenne, Memphis Depay ne pourra pas être aligné par Bruno Génésio, l’entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Le Néerlandais (23 ans) a déjà joué une compétition européenne avec son ancien club (Manchester Untied) en première partie de saison et l'UEFA interdit la participation aux tournois continentaux avec deux maillots différents sur un seul et même exercice. Avec Maxime Gonalons, suspendu, ils sont les deux seuls absents de marque côté français.



Alexandre Lacazette, Mathieu Valbuena et Lucas Tousart étaient remplaçants ce samedi 8 avril lors de la déroute (1-4) face à Lorient. Jérémy Morel était lui mis au repos tout comme Mouctar Diakhaby. Ces cinq éléments ont donc de fortes chances d'être titulaires pour affronter le Besiktas d'Istanbul. Par rapport au week-end de la 32e journée de Ligue 1, c'est quasiment la moitié du onze de départ qui devrait être modifiée.

Quaresma belssé

L'international portugais Ricardo Quaresma (33 ans), star du club turc Besiktas (ancien joueur, notamment, de Barcelone, Porto, Chelsea, Inter Milan), manquera ce quart de finale aller de Ligue Europa à cause d'une blessure. Le champion d'Europe portugais s'est blessé à la jambe droite samedi lors du match du championnat turc contre Trabzonspor, remporté 4-3 par l'équipe stambouliote, largement en tête du classement de Super Lig.



Les visiteurs devront également se passer de Vincent Aboubakar. Passé par la Ligue 1 (Valenciennes et Lorient) et prêté par le FC Porto, le Camerounais de 25 ans est un élément-clef de l'effectif de Senol Günes (31 matches joués cette saison, 14 buts dont 6 déjà en coupes d'Europe). Il est suspendu.

Ryan Babel, déjà buteur à Lyon

Les Français devront en revanche se méfier de deux probables titulaires au Parc OL. Premièrement Oguzhan Özyakup : à seulement 24 ans il est le capitaine de cette équipe et en est le meneur de jeu. Il compte 23 sélections avec l'équipe national turque, a signé son premier contrat professionnel à seulement 18 ans et est formé à Arsenal.

Deuxièmement Ryan Babel : ancien ailler droit de Liverpool (2007-2011) notamment a déjà fait ses gammes en coupes d'Europe. Et les Lyonnais s'en souviennent. Lors de la saison 2009-2010, l'OL recevait, au stade de Gerland, les Reds en Ligue des champions. Le Néerlandais s'était offert une magnifique frappe, du pied droit, dans la lucarne de Hugo Lloris.

Les équipes probables

Lyon : A. Lopes - Rafael (ou Jallet), Yanga-Mbiwa, Diakhaby, Morel - Tousart, Tolisso - Ghezzal, Fekir, Valbuena - Lacazette (cap.)



Besiktas : Fabricio - Gönül, Marcelo, Mitrovic, Tosic - Atiba, Ozyakup (cap.) - Babel, Talisca, Adriano - Tosun



Arbitre : Antonio Mateu Lahoz (ESP)