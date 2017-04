publié le 13/04/2017 à 16:56

L'obstacle AS Rome franchi (victoire 4-2 au Parc OL, défaite 2-1 en Italie), Lyon poursuit sa quête de sacre en Europa League par une double confrontation avec le leader du championnat de Turquie, Besiktas. Si le club d'Istanbul n'a ni le prestige ni l'effectif de Manchester United, opposé de son côté aux Belges d'Anderlecht, ce tirage au sort sent le piège pour l'OL, notamment en raison de ce match retour dans la bouillante Vodafone Arena, anciennement stade BJK Inönü, et ses près de 42.000 places en fusion.



Le Parc OL en compte plus de 59.000 mais sa capacité sera réduite à 54.000 pour un match aller classé à hauts risques, jeudi 13 avril. Plus de 15.000 supporters du club stambouliote sont attendus dans la capitale des Gaules. C'est dans ce contexte que l'équipe de Bruno Génésio va tenter de virer en tête, en essayant de marquer le plus possible sans prendre ces fameux buts à l'extérieur en cas d'égalité au score à la fin des deux rencontres.

À la télévision, ce match aller est à suivre sur deux chaînes à partir de 21h05, une de la TNT, W9, et une payante, beIN Sports (abonnement de 15 euros par mois sans engagement). La chaîne qatarie propose également sur ses différents canaux les trois autres affiches, Anderlecht-Manchester United, Ajax amsterdam-Schalke 04 et Celta Vigo-RC Genk. Vous pouvez aussi vivre ce Lyon-Besiktas sur RTL.fr avec un direct commenté à partir de 20h05, dès l'annonce de la composition des équipes.