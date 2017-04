publié le 07/04/2017 à 18:07

Dans l'incroyable mois d'avril que traverse l'AS Monaco (double confrontation avec le Borussia Dortmund en Ligue des champions, demi-finale de Coupe de France contre le PSG, voyage à Lyon en championnat), ce déplacement à Angers (samedi 8, 17h) est certainement le moins prestigieux. N'empêche qu'il est particulièrement périlleux.



Car le SCO termine sa saison 2016-2017 en trombe. Il vient d'éliminer les Girondins de Bordeaux (2-1) en quart de finale de Coupe de France au terme d'un match maîtrisé et plaisant de la part des hommes de Stéphane Moulin. Ils n'ont perdu que deux de leurs dix derniers matches toutes compétitions confondues (0-3 à Marseille le 5 février et 0-4 à Toulouse le 10 mars). À domicile, ils n'ont échoué que trois fois cette saison.

En cas de faux-pas monégasque, les principaux bénéficiaires seraient évidemment l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain. Les Azuréens se déplacent à Lille ce vendredi 7 mars (20h45) et peuvent provisoirement prendre la deuxième place aux joueurs de la capitale qui affrontent eux l'EA Guingamp en clôture du week-end.

Caen-MHSC : attention à la zone de relégation

Caen et Montpellier ne sont pas les plus en danger en bas de tableau. Devant Bastia (20e, 25 points), Lorient (19e, 28), Nancy (18e, 28) et Dijon (17e, 29), Malherbistes (16es, 32) et Pailladins (15es, 33) doivent garder leurs distances avec la zone rouge. Une zone qu'ils n'ont jamais côtoyé cette saison mais qui n'est plus si éloignée que cela.



Le perdant de l'affiche Caen-Montpellier va donc entrer dans une période pour le moins stressante... si ce n'est pas déjà le cas. Le SMC n'a plus gagné depuis quatre rencontres, le MHSC depuis cinq. La rencontre est organisée au stade Michel d'Ornano et avec un point de moins les Normands ont davantage l'obligation de l'emporter.

Le calendrier complet et le classement :

Vendredi 7 avril :

20h45 : Lille - Nice



Samedi 8 avril :

17h00 : Angers - Monaco

20h00 : Caen - Montpellier

Lyon - Lorient

Dijon - Bastia

Bordeaux - Metz



Dimanche 9 avril :

15h00 : Toulouse - Marseille

17h00 : Saint-Étienne - Nantes

21h00 : Paris - Guingamp