publié le 27/04/2016 à 22:11

Plus que trois journées et le livre de la saison 2015-2016 du championnat de France de Ligue 1 se refermera. Comme chaque année, l'approche de l'épilogue de l'exercice annonce la remise de prix spéciaux. Ce 27 avril, l'UNFP a dévoilé les noms des joueurs et entraîneurs nommés pour les titres de Meilleur joueur, Meilleur espoir, Meilleur gardien et Meilleur entraîneur.



Le PSG, déjà sacré champion de France, est le seul club à avoir un représentant dans chaque catégorie. Il place même deux joueurs dans la course au titre de Meilleur joueur : sa recrue phare de l'été dernier Angel Di Maria et son attaquant Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois, qui est devenu en octobre dernier le buteur le plus prolifique de l'histoire du club, peut dépasser Eden Hazard et Pedro Miguel Pauleta en devenant le seul joueur à compter trois titres de Meilleur joueur UNFP.



Ben Arfa et Diarra, retours en grâce

Deux revenants sont également en lice dans la catégorie Meilleur joueur : Hatem Ben Arfa et Lassana Diarra. Le premier, privé de football pendant des mois en 2015, a retrouvé la lumière avec l'OGC Nice. Maître à jouer des Aiglons et auteur de plusieurs buts splendides, le dribbleur figure parmi les possibles sélectionnés pour disputer l'Euro 2016 avec les Bleus. Le Marseillais Lassana Diarra, lui, brille au sein d'une équipe moribonde. Lui aussi a signé un retour en force après des mois de suspension suite à un contentieux avec son ancien club. Le milieu de terrain maintient l'OM à flot et a déjà convaincu Didier Deschamps de le rappeler en équipe de France.

Dans la catégorie Meilleur espoir, le feu follet rennaisOusmane Dembélé, courtisé par le gratin européen, est en concurrence avec le Niçois Vincent Koziello, qui fréquente depuis peu l'équipe de France Espoirs. Thomas Lemar, la bonne trouvaille de Monaco, et le Parisien Adrien Rabiot complètent le tableau. Le premier serait suivi de près par plusieurs cadors, tandis que le second s'est affirmé au sein du collectif riche du PSG.



Un Kevin Trapp record ?

Du côté des gardiens, l'impressionnant Vincent Enyeama (Lille) est nominé en compagnie d'Anthony Lopes (Lyon) et de Steve Mandanda (OM). Le Phocéen a déjà été récompensé trois fois dans sa carrière, et il n'est qu'à une longueur du recordman Grégory Coupet. Kevin Trapp est aussi là. Le portier du PSG a bien fait quelques bourdes, mais son club peut toujours battre le record du plus petit nombre de buts encaissés sur une saison (18 buts pour le PSG, 21 buts pour l'OM de 1991-1992).



Enfin, le titre de Meilleur entraîneur se jouera entre Thierry Laurey (Gazélec Ajaccio), Stéphane Moulin (Angers), Claude Puel (Nice) et Laurent Blanc (PSG). Si l'un de ces deux derniers est récompensé, il deviendra le premier coach à remporter trois fois le titre de Meilleur entraîneur. Les trophées UNFP seront remis dimanche 8 mai à partir de 17h15.



Meilleur joueur de Ligue 1

Hatem Ben Arfa (Nice)

Lassana Diarra (Marseille)

Angel Di Maria Maria (PSG)

Zlatan Ibrahimovic (PSG)



Meilleur espoir de Ligue 1

Ousmane Dembélé (Rennes)

Vincent Koziello (Nice)

Thomas Lemar (Monaco)

Adrien Rabiot (PSG)



Meilleur gardien de Ligue 1

Vincent Enyeama (Lille)

Anthony Lopes (Lyon)

Steve Mandanda (Marseille)

Kevin Trapp (PSG)



Meilleur entraîneur de Ligue 1

Laurent Blanc (PSG)

Thierry Laurey (Gazélec Ajaccio)

Stéphane Moulin (Angers)

Claude Puel (Nice)