publié le 11/05/2017 à 22:19

Quelle fin de première période offerte par l'Olympique lyonnais au Parc OL. La réception de l'Ajax Amsterdam, en demi-finale retour de Ligue Europa, avait bien mal démarré pour les Gones. Mais deux buts d'Alexandre Lacazette ont redonné espoir au club de Jean-Michel Aulas juste avant la pause, ce jeudi 11 mai.



Avant le coup d'envoi, la tâche s'annonçait déjà bien compliquée avec trois buts de retard à rattraper. Elle le fut encore un peu plus lorsque Kasper Dolberg s'est tranquillement échappé, derrière l'arrière-garde lyonnaise, pour affronter Anthony Lopes en face-à-face. Le touché de balle, lobant le gardien portugais de Lyon, a éteint tout espoir lyonnais.

Il ne restait donc qu'une heure de jeu, aux joueurs de Burno Génésio, pour marquer quatre fois et décrocher les prolongations. Ils l'ont fait deux fois en une minute. Le premier est un penalty obtenu et conclu par le numéro 10 de l'OL. Le second est plus collectif. Fekir a dribblé deux joueurs, côté droit, avant de centrer fort devant le but. Lacazette, seul au second poteau, n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets.

